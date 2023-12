Brown: “Grande preoccupazione per l’accordo Red Bull-Alpha Tauri”

Mentre la stagione 2023 volgeva al termine, AlphaTauri ha portato una serie di aggiornamenti aggressivi mentre Red Bull il nulla. Per Brown, è il preludio di un cambiamento

La Red Bull non ha aggiornato in modo significativo la sua vettura da agosto. Con gli aggiornamenti che hanno dato ad AlphaTauri importanti guadagni nelle curve a bassa velocità, un’area di debolezza per la Red Bull, i rivali hanno considerato quanto in alto la squadra junior potrebbe salire e se qualsiasi condivisione di risorse potrebbe anche aiutare la Red Bull a superare la sua indennità limitata per i test in galleria del vento. Mentre il capo della Red Bull F1 Christian Horner ha respinto l’ipotesi che qualche regola sia stata infranta, e la FIA ha completato i controlli di conformità, Brown dice di avere ancora “grandi preoccupazioni” per l’alleanza.

Il capo della McLaren ha detto: “La domanda da un milione di dollari che nessuno di noi sa è quanto presto hanno “spento” la macchina di quest’anno?”

“Sappiamo di aver sovraperformato gli altri nella corsa allo sviluppo, e sappiamo di aver colmato il divario con la Red Bull, ma quello che nessuno di noi sa è: la Red Bull si era già fermata e abbiamo recuperato, o stavano ancora sviluppando?“

“Inoltre, abbiamo alcune grandi preoccupazioni sull’alleanza tra AlphaTauri e Red Bull. Penso che sia qualcosa che dovrà essere affrontato in futuro”.

“Quindi, penso ancora che lo sport abbia molta strada da fare per assicurarsi che tutti siano veramente indipendenti”. I team possono formare alleanze tecniche (attualmente la più notevole è il rapporto di lavoro tra Haas e Ferrari) per acquistare componenti specifici, tra cui impianto idraulico, cambio e sospensioni.

Irregolarità nell’accordo? No, ma…

I timori che Red Bull e AlphaTauri abbiano oltrepassato i limiti sono stati alimentati dal fatto che AlphaTauri ha spostato il personale da Faenza al Regno Unito nel tentativo di risparmiare denaro consolidandosi attorno alla sua struttura aerodinamica a Bicester.

Brown ha continuato: “Si tratta di due squadre con proprietà comune, cosa che non avresti in altri sport”.

Secondo Brown: “[Potrebbe avvantaggiare la Red Bull in] molti modi diversi. C’è una ragione per cui stanno spostando molta della loro gente dall’Italia“.

“Come ha detto Helmut [Marko, consulente della Red Bull Motorsport], faranno assolutamente tutto il possibile per trarre vantaggio dall’avere due squadre”.

“Lo capisco perché è quello che dicono le regole. Ma penso che dobbiamo guardare alla governance dello sport attorno alle alleanze tecniche”.