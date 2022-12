AlphaTauri, ufficiale la data di presentazione della vettura 2023

L’AlphaTauri è la terza ad annunciare la data dell’unveiling della nuova vettura per il 2023

Agenda alla mano: AlphaTauri ha confermato che l’11 Febbraio 2023 svelerà la nuova monoposto, la AT04, in una location d’eccezione. Il team di Faenza ha scelto infatti New York come scenario per rivelare la livrea della vettura 2023. Al momento, AlphaTauri è la terza scuderia a confermare la data di presentazione della monoposto. Nei giorni scorsi, infatti, è toccato ad Aston Martin e a Ferrari. Chi sarà il prossimo?

Quella che vedremo sfrecciare sulle piste del prossimo mondiale, è la quarta vettura progettata dopo il rebranding cui era stata soggetta la Toro Rosso. Il nome della nuova nata, AT04, si riferisce proprio a questo e segue la linea adottata dalla scuderia anche negli scorsi anni. Oltre alla monoposto, nel 2023 cambierà anche la line-up dei piloti: accanto a Yuki Tsunoda, infatti, vedremo il rookie Nyck De Vries, che prende il posto dell’uscente Pierre Gasly, in direzione Alpine.

mark your diaries ✏️ the AT04 will break cover in New York City 🗽🤙#AlphaTauri #AT04 #liverylaunch pic.twitter.com/TL3JIluS7u — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 23, 2022

NUOVA MONOPOSTO O NUOVA LIVREA?

In realtà, la comunicazione rilasciata dalla scuderia di Faenza lascia un po’ il dubbio su quello che succederà a New York l’11 Febbraio. Nel post riportato sui canali social, infatti, uno degli hashtag recita: “#liverylaunch“. Di conseguenza, come già successo altre volte in Formula 1, la data annunciata da AlphaTauri potrebbe essere la presentazione non tanto della nuova monoposto, quanto della nuova livrea adottata per il 2023.

Come già fatto in passato, il team potrebbe aver scelto di mostrare la vettura solo in occasione dei test pre-stagionali, in programma il 23 Febbraio in Bahrain. La speranza di molti tifosi è però quella di vedere in pista una vettura performante, capace di colmare il gap con le altre scuderie. Ma ci riuscirà? Quest’anno, infatti, AlphaTauri ha chiuso il mondiale in penultima posizione.