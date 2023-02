Alonso su Aston Martin: “Vedo un progetto vincente”

Stagione 2023 ormai alle porte, che si apre con le presentazioni delle nuove monoposto di Formula 1. Tra poco sarà il turno dell’Aston Martin con il suo nuovo pilota: Fernando Alonso.

Alte aspettative per la stagione 2023 di Formula 1. A breve, le presentazioni delle nuove monoposto lasceranno spazio ai test pre-stagionali dal 23 al 25 Febbraio in Bahrain. I test pre stagionali saranno la vera ‘prova del nove’ del lavoro svolto durante questo lungo inverno, che ha tenuto impegnati tutti i reparti del team: dalla meccanica ai piloti. Fra non molto, sarà il turno della presentazione dell’Aston Martin, e ad affiancare l’ambizioso progetto del team è il supporto del due volte campione del mondo, Fernando Alonso.

Il pilota spagnolo si apre su quanto accaduto durante il corso di quest’inverno, e durante i test privati a Jerez. “Giorni come questi a Jerez sono molto importanti per me, sono di preparazione ai test pre-stagionali del Bahrain”, continua. “E’ un dato di fatto, io cerco sempre di dare il cento per cento, non perdo mai la motivazione e devo sempre essere certo di dare il cento per cento. Sono pronto per la prossima sfida. E’ un opportunità davvero speciale per me, vedo un progetto vincente con Aston Martin” conclude Alonso.

In aggiunta alle dichiarazioni fatte dal pilota spagnolo, il team Aston Martin ha già avuto modo di mostrare i risultati del duro lavoro svolto in fabbrica, attraverso un filmato. Stando a quanto riportato dalle immagini, Fernando Alonso ha già avuto modo di testare il feeling con la vettura durante i test di Jerez. Le gomme utilizzate sono dei nuovi prototipi proposti da Pirelli, che verranno utilizzati per la monoposto del 2024. Lo studio delle nuove gomme ha evidenziato ancora di più l’importanza del lavoro che si andrà a svolgere durante i test pre-stagionali del Bahrain, non lontani dall’inizio del campionato.