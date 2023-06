Alonso si rivolge a Verstappen: “Non puoi rilassarti”

Max Verstappen e la Red Bull sono sulla giusta strada per conquistare il terzo successo consecutivo nei due Campionati del mondo di Formula 1 tuttavia, Fernando Alonso mette in guardia il collega olandese avvisandolo che la Serie è totalmente imprevedibile

La superiorità tecnica e non solo fa pensare che il binomio Red Bull – Max Verstappen possa conquistare successi per diversi anni ancora, fino a quando nel 2026 almeno sulla carta la situazione sarà differente per via del cambio regolamentare, tuttavia Fernando Alonso sostiene che in Formula 1 non ci sono garanzie poiché anch’egli dopo i suoi due titoli iridati si aspettava di implementare i suoi record, e ad oggi ciò non è avvenuto.