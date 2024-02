Alonso dice già addio alla Formula 1?

Alonso è in crisi di mezz’età? La possibilità di un addio alla Formula 1 si fa sempre più realistica ed è pronto a venire a patti con le conseguenze

Fernando Alonso sa bene che la propria sorte nella Formula 1 potrebbe essere quella di un addio rimandato già da molti anni. Nella presentazione ufficiale dell’AMR24, questa mattina, il due volte campione del mondo rivela di essere a un bivio. Si dice pronto iniziare a pensare al suo futuro lontano dallo sport automobilistico e avverte che questa stagione potrebbe essere l’ultima. Addio in vista? Questa è la sua 21° stagione in Formula 1. Se tutto andrà bene potrà raggiungere il numero record di 400 gare nella categoria. Sempre appassionato, l’asturiano a 42 anni riconosce a oggi che la sua vita privata è molto importante.

Il veterano della categoria regina quest’anno farà il punto della situazione. L’idea è di prendere una seria decisione sul proprio futuro nel Circus. Pertanto la sua priorità sarà sempre dare il massimo nella competizione. “In primo luogo, ci sono diverse cose che devo affrontare. Devo prima di tutto decidere da solo cosa voglio fare in futuro. Se voglio dedicare ancora la mia vita allo sport automobilistico, che amo. Io amo guidare. Ho guidato diverse vetture durante tutto l’inverno: DTM, Kart, monoposto da rally. Amo la Formula 1, ma in generale amo guidare”, ha commentato Alonso in una conferenza stampa. “Quindi se non gareggerò più nel Circus troverò il mio modo di essere felice nel Motorsport”.

“La mia vita privata è importante alla mia età”

Alonso sa che il suo futuro nello sport è incerto anche perché non ha ancora un contratto per il prossimo anno. Pertanto la preparazione del pilota è stata ritenuta soddisfacente, superando le aspettative durante i test fisici invernali. Le stesse aspettative che lo vedono anche capace di continuare a dare i massimi risultati fino a cinquant’anni. “Qualche anno fa avrei detto che 41 o 42 fossero il limite. Ora, dopo essere stato motivato l’anno scorso e aver corso a un buon livello, penso di poter correre ancora per qualche anno”, avrebbe affermato l’asturiano. “Basta essere motivati e impegnarsi”.

Uno spirito che però viene tradito da una confessione di Alonso: il tour asiatico sarà una tappa fondamentale che lo vedrà subito dopo riflettere in solitudine sulla sua vita lavorativa. L’Aston Martin sarà la prima a sapere della sua decisione, poiché è ad essa che l’asturiano deciderà di dare la priorità. “Per ora sto bene, ma penso che dopo 4/5 gare e questi primi viaggi micidiali come Bahrein, Arabia Saudita, Australia, Giappone e Cina, mi siederò un po’ con me stesso. Ne varrà ancora la pena?” ha così concluso.

Non resta quindi che aspettare la sua decisione, con la speranza di vederlo sempre in forma e pronto a competere. L’addio di Fernando Alonso alla Formula 1 potrebbe essere quindi vicino, anche se al momento c’è soltanto il 50% delle probabilità, quindi non è detta l’ultima parola. Lasciamolo dunque riflettere, seppur le voci che l’accostano alla Mercedes dal 2025, si fanno sempre più insistenti.

