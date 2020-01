Alonso: “Posso essere competitivo ovunque nel Motorsport”

Fernando Alonso non ha escluso un possibile ritorno alla Dakar in futuro, anche se ammette che se lo farà, sarà per vincere e ciò richiederà un’intensa preparazione da parte sua, quindi per il momento non promette nulla

La prima Dakar di Fernando Alonso si è conclusa oggi, ma giornalisti e fan stanno già aspettando il suo ritorno a questa manifestazione nelle prossime edizioni. Al momento lo spagnolo non si sbilancia molto a riguardo, ma è chiaro che se tornerà, sarà per vincere, infatti ha dichiarato: “Adesso non so dirvi se tornerò in futuro, ma in caso sarà per vincere, quindi dovrò prepararmi intensamente e pensarci su. Ecco perché questo non è il momento, vedremo in futuro“.

Il pilota asturiano ha raggiunto il suo obiettivo: finire la Dakar. Dopo aver provato questa nuova avventura, Fernando Alonso è soddisfatto di aver nuovamente dimostrato la sua grande capacità di adattamento. “Terminare questa manifestazione è stato il mio obiettivo prioritario. Fin dalla prima tappa siamo stati competitivi, anche oggi lo siamo stati e infatti abbiamo anche provato a vincerla”, ha così proseguito.

IL RITMO MOSTRATO DALL’ ASTURIANO HA SORPRESO TUTTI

Il ritmo che il due volte Campione del Mondo ha mostrato fin dall’inizio ha sorpreso tutti, perché in alcune tappe, a un certo punto è riuscito persino a combattere per la vittoria, perciò Fernando Alonso termina più che soddisfatto questa sfida e a riguardo ha concluso affermando: “In nessuna delle mie previsioni, ho pensato che sarei stato così competitivo, anzi pensavo che sarei stato piuttosto lento alla Dakar. Se sono riuscito a essere competitivo qui, posso essere competitivo in qualsiasi categoria del Motorsport”.