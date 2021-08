Alonso nella storia perché ha guidato una Formula 1 a Le Mans

Fernando Alonso nella storia, perché è il primo pilota ad aver guidato una Formula 1 sul leggendario tracciato di Le Mans

L’asturiano ha effettuato un giro a Le Mans con la Renault RS18. Tale vettura è stata utilizzata nella stagione 2018 del Circus. La livrea della monoposto è stata modificata e adattata ai colori dell’attuale Alpine. Alonso così entra nella storia perché è stato il primo pilota ad aver percorso il circuito de La Sarthe con una vettura di Formula 1. E’ stato un giro di esibizione, per salutare il pubblico. Seppur all’asturiano sarebbe piaciuto avere un riferimento reale sulle prestazioni effettuate su tale tracciato leggendario.

History made by Alpine today at Le Mans, for the first time an @F1 car is hitting the legendary French circuit with #WEC World Champion at the wheel, @alo_oficial.#LeMans24 @AlpineF1Team @SignatechAlpine pic.twitter.com/AufTNkRmGp — WEC (@FIAWEC) August 21, 2021

Lo aveva già annunciato prima di iniziare la parata: “Mi piacerebbe poter andare a tutta velocità come nella manifestazione di Abu Dhabi nel 2020. Ma stavolta non è in programma. Sarà un giro in modalità parata, ma sarà comunque molto speciale girare con una vettura di Formula 1 qui. Seppur non potrò spingere al massimo”. Le vetture del Circus infatti non hanno mai gareggiato su questo tracciato di quasi 14 chilometri. Anche se vicino a Le Mans, si è svolto comunque un Gran Premio di Formula 1, sul circuito Bugatti che è poco più di 4,47 chilometri. Era il lontano 1967 e il vincitore fu Graham Hill.

DIFFERENZA DI VELOCITA’ TRA LE VETTURE DEL CIRCUS E PROTOTIPI DEL WEC

Quest’ultimo, non immaginava che qualche anno dopo nel 1972, avrebbe vinto la 24 Ore di Le Mans con Matra. Quella fu la prima vittoria di Matra. Inoltre Hill non pensava minimamente che sarebbe diventato il primo e unico pilota ad ottenere la “Tripla corona”. L’unico riferimento a ciò che una monoposto del Circus potrebbe fare a Le Mans è stata una simulazione che lo sfortunato pilota francese Anthoine Hubert ha effettuato nel 2018. Ciò quando ha guidato una LMP1 e una Formula 1 al simulatore. A quel tempo Hubert fece 3:01.5 con la vettura del Circus e 3:17.5 con il prototipo.

Il record della Pole a Le Mans è di 3:14.7, con cui la differenza è dell’ordine di un secondo al chilometro. Poiché la LMP1 è da 10 a 15 secondi più veloce dell’attuale LMH, la differenza sarebbe più vicina a due secondi per chilometro. Forse anche leggermente di più con le vetture attuali. Al contrario, il rettilineo di Le Mans non suggerisce che una Formula 1 possa avvicinarsi ai 405 km/h che Roger Dorchy ha realizzato ai suoi tempi con la sua WM-Peugeot.

Allora non vi erano chicane e l’unico tentativo di record di una monoposto del Circus si è verificato a Bonneville. In tale occasione una B.A.R Honda si è avvicinata ai 400 km/h. Ora, le LMP1 più veloci in questi test sono arrivate circa 331 km/h. Tale cifra non solo sarebbe a portata di mano per una vettura di Formula 1, ma potrebbe addirittura essere superata.