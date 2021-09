Alonso-Masi: galeotta fu la curva 2 in Russia

Fernando Alonso gioca d’astuzia e in Russia si è giocato tutte le carte possibili per ottenere il risultato migliore

Il GP di Russia, quest’anno, è stato un Gran Premio sorprendente. Una Ferrari in testa nei primi giri, poi Lando Norris, dalle stelle alle stalle per colpa della pioggia, le 100 vittorie di Hamilton, la rimonta di Verstappen. Ma la Russia non è stata solo questo: il circuito di Sochi si è visto protagonista anche di una manovra di Fernando Alonso, al limite per alcuni, corretta per altri, che sta facendo tuttora discutere. Dopo una buona partenza, l’asturiano ha cercato di sorpassare le monoposto davanti a lui, concludendo la manovra tagliando la curva 2. Successivamente, nel rientrare, Alonso ha fatto passare sia Russell che Stroll, ma non Ricciardo ed Hamilton. Perché?

Dopo il sorpasso, la sua manovra si è conclusa nella via di fuga della galeotta curva 2. A questo punto, Alonso è rientrato in pista in terza posizione, e consapevole della regola di restituire le posizioni guadagnate tagliando la pista, ha lasciato passare Russell e Stroll. Non ha, invece, dato strada a Ricciardo ed Hamilton per una semplice ragione: mentre i due erano davanti a Fernando durante la frenata per la curva 2, la coppia si è trovata già dietro lo spagnolo nell’impostazione della curva. E Alonso, che ben sa come sfruttare ogni piccolo vantaggio, ha approfittato di ciò per non restituire loro la posizione.

MASI NON VEDE SCORRETTEZZE, ALONSO E’ SORPRESO

A tal proposito, è stato chiesta a Michael Masi un’opinione a riguardo. Ai colleghi di Race Fans, ha asserito Masi: “Alonso non l’ha fatta franca come molti pensano. Nelle prime due curve di ogni gara, se accadono cose del genere, i piloti devono tornare dietro al pilota che si trovava dietro di loro quando sono entrati in curva. Alonso lo ha fatto, molto velocemente, ma l’ha fatto, senza scorrettezze“.

È intervenuto anche lo stesso Alonso, che a DAZN Spagna ha dichiarato: “Sono molto sorpreso dalla curva 2. È stato molto bello uscire di pista, si risparmia molto traffico ed è interessante. Sono sempre stato un pilota pulito e continuerò ad esserlo per tutta la mia carriera. Però le zone d’ombra si possono sfruttare bene. Diciamo che se gli arbitri non fanno nulla, capiamo che in area possiamo giocare anche con le mani”.