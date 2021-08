Alonso: “L’età non conta nel Motorsport”

Che l’età non conta, Alonso l’ha ribadito più volte e le sue prestazioni ne sono una prova lampante

Infatti nella gara effettuata in Ungheria ha mostrato di essere più in forma che mai. Perciò Alonso ha precisato ancora una volta che l’età non conta nel Motorsport, bensì è soltanto un numero. Lo spagnolo ha spiegato che nell’automobilismo, a differenza di quanto accade in altri sport come il calcio, l’età non implica un calo nelle prestazioni. Ha difeso tale tesi affermando che, la sua versione attuale è infinitamente migliore di quella di 17 anni fa. Perciò è chiaro che ora batterebbe a mani basse il Fernando della stagione 2004.

“Quello che affermo potrà sembrare contraddittorio, perché per come è impostato il tutto si fa confusione. Si ha la convinzione che l’età e le prestazioni di un atleta siano strettamente collegate. Il Motorsport non è come le Olimpiadi, non è come il calcio, in cui a 23 anni sei al culmine della tua prestazione. Se gareggiassi ora contro il me stesso di 23 anni, lo batterei a mani basse. Negli sport motoristici conta quanto si è veloci, non l’età”, ha affermato Alonso in un’intervista rilasciata a The Race. Ciò spiega il motivo per cui sembra che l’asturiano non sappia mettere un freno alla sua incontenibile voglia di gareggiare.

L’ASTURIANO SI VEDE NEL MOTOSPORT ANCORA PER MOLTO TEMPO

Perciò quando non potrà o vorrà più continuare in Formula 1, continuerà a cercare nuove sfide nelle altre categorie motoristiche. “C’è chi vuole vedere nuovi nomi e talenti, sbarazzandosi così di alcuni dei nomi che vede ogni fine settimana in pista, ma io mi vedo nel Motorsport ancora per molto tempo. Se sarà in Formula 1 sarà fantastico, ma in caso contrario cercherò di perseguire alcune delle sfide che rimangono al di fuori del Circus. Voglio diventare il pilota più completo che sia mai esistito nel Motorsport”, ha così concluso Alonso nelle dichiarazioni rilasciate al portale web americano Motorsport.com.