Alonso ripercorre le battaglie con Vettel

Fernando Alonso ricorda le preziose battaglie che ha avuto durante la sua carriera con Sebastian Vettel, in particolare dalla stagione 2010 al 2013

Fernando Alonso ripercorre le battaglie avute con Sebastian Vettel e assicura che è un privilegio condividere la pista con un pilota del suo calibro. L’asturiano e il tedesco sono stati protagonisti di alcuni dei finali di stagione più emozionanti degli ultimi tempi, come il 2010 o il 2012 in cui in entrambi i casi ebbe la meglio Sebastian Vettel con Red Bull. Nonostante ciò che pensano alcuni fan a seguito delle lotte tra i due piloti, Alonso assicura che tra loro c’è sempre stato molto rispetto reciproco.

“Onestamente c’è molto rispetto tra di noi. Abbiamo lottato duramente in pista e abbiamo anche lottato per alcuni campionati. Ad avere la meglio è stato Seb, dal 2010 al 2013, ma nonostante ciò penso si evinca il rispetto che abbiamo l’uno con l’altro, quando scendiamo in pista. Il tutto va oltre a ciò che si vede la domenica in gara, molte cose accadono dall’inizio del weekend di gara e anche fuori. Sono privilegiato a condividere la pista con questi piloti, ma soprattutto con ragazzi come Sebastian” dichiara il due volte campione del mondo.

IL PILOTA ASTURIANO PENSA CHE IL SUO NOME E QUELLO DEL TEDESCO SARANNO SEMPRE ACCOSTATI

Alonso pensa che il suo nome e quello di Vettel saranno sempre presenti durante le conversazioni che riguardano loro e le loro rispettive carriere. “Ci sono alcuni nomi che vanno di pari passo con la propria carriera, il nome di Seb è uno di questi. I nostri nomi saranno sempre accostati. E’ qualcosa che camminerà con me, con noi, per sempre” conclude così Fernando Alonso. Attualmente nessuno di loro è in grado di lottare per il Mondiale, ma in questa stagione abbiamo potuto assistere a una bella lotta in pista tra di loro, come quella del weekend di Silverstone.