Alonso: “La settima tappa è stata fantastica grazie a Marc”

Fernando Alonso e Marc Coma hanno terminato la settima tappa della Dakar in sesta posizione, a soli sette minuti dalla testa, quindi l’asturiano ha sottolineato che è stata una grande prestazione

Il due volte Campione del Mondo di Formula 1 sottolinea soprattutto la superba prestazione del suo copilota, Marc Coma, in uno speciale molto lungo e duro in termini di navigazione. “La tappa è stata fantastica grazie a Marc”, ha così affermato Alonso sulla settima tappa della Dakar. In effetti, il risultato avrebbe potuto essere ancora migliore, se non fosse stato per una foratura negli ultimi chilometri che ha comportato una perdita di diversi minuti. Nonostante ciò, il pilota della Toyota è soddisfatto dello speciale di oggi.

“Abbiamo fatto una grande tappa, ma la foratura ha provocato una perdita di velocità tra 8 e 10 chilometri orari che ci ha fatto perdere tre o quattro minuti nel finale”, prosegue, secondo il quotidiano Marca. “Senza questo intoppo saremmo stati vicini ai primi 3, il che è un buon segno”. Fernando Alonso spera di essere in grado di ripetersi e ottenere buoni risultati i prossimi giorni. “Un po’ di rabbia per quello che avrebbe potuto essere ma non è stato, ma sono comunque soddisfatto della progressione“.

IL TRISTE PENSIERO PER GONCALVES

“Essere tra i migliori in 540 chilometri apre le mie speranze per le ultime cinque tappe, e vedrò se domani riuscirò a dare uno sprint in più“. ha così dichiarato Fernando Alonso, che ha voluto concludere dedicando alcune belle parole al portoghese Paulo Gonçalves, che è morto oggi dopo una brutta caduta: “Giornata molto triste. Un grande abbraccio per la famiglia e gli amici di Paulo Gonçalves. Un campione. Riposa in pace pilota”.