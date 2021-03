Alonso a DAZN: “Voglio godermi ogni singolo giro”

Alla presentazione della stagione di Formula 1 in Spagna su DAZN, Fernando Alonso ha assicurato che è disposto a godersi queste prime gare del suo ritorno nel Circus

Lo spagnolo è in Bahrain, dove si sta preparando per il Gran Premio della prossima settimana e si è mostrato ottimista per la stagione 2021. Il canale responsabile della trasmissione della Formula 1 in Spagna ha organizzato un evento per presentare la stagione. DAZN ha potuto contare sulla partecipazione di Fernando Alonso, in collegamento dal Bahrain. L’asturiano si sta preparando per il primo Gran Premio della stagione e spera che sarà un buon anno.

“Ci sono 30 gradi. Stiamo procedendo per il verso giusto con i preparativi per la prima gara. Dobbiamo essere tranquilli per iniziare nel migliore dei modi e sono felice di tornare. Speriamo che sia una buona stagione, ci attende un calendario molto impegnativo. Si spera che si potranno disputare tutti gli eventi e che ci sia presto il pubblico”, ha sottolineato Fernando Alonso nella presentazione della stagione del Circus su DAZN. Questo sarà il canale da cui si vedranno le gare di Formula 1 da quest’anno in Spagna.

L’ASTURIANO MINIMIZZA I RISULTATI OTTENUTI NEI TEST

L’asturiano si è messo in mostra durante i test, effettuando anche un sorpasso magistrale nei confronti di Lewis Hamilton nell’ultima giornata. Fernando Alonso ha minimizzato il tutto, ricordando anche che nei test ciò che è meno importante sono proprio i tempi effettuati. “Nelle prove ti concentri sul programma, non dai molta importanza ai tempi“, ha proseguito. A parte ciò, lo spagnolo è contento di come sono andati i test. Anzi ha anticipato che, sebbene ci siano ancora aspetti della vettura che deve capire, è disposto a godersi le prime gare e assaporare ogni giro.

“C’è ancora molto lavoro da fare, infatti abbiamo ancora bisogno di capire un po’ la monoposto. Dobbiamo riportare i benefici riscontrati in fabbrica direttamente in pista. Ma sono felice e rilassato, infatti voglio godermi ogni singolo giro di queste prime gare. Sono felice di essere tornato nel Paddock. In questi ultimi anni sono stato comunque impegnato, quindi il Circus mi è mancato in modo molto marginale. E’ stato bello disputare gare nelle altre categorie, ma adesso era tempo di tornare. Ora sono nuovamente pronto per l’azione, rifare il giro di formazione, quelle prime curve, la strategia, le mescole e tutto il resto”, ha dichiarato.

ALONSO SPIEGA CHE DAZN AVRA’ UNA BELLA SFIDA A RACCONTARE LA FORMULA 1

Infine, Alonso dà a DAZN il miglior in bocca al lupo. Il canale trasmetterà la Formula 1 da quest’anno in Spagna, perciò gli ha augurato il meglio per questa nuova avventura. Ricorda che non hanno una sfida facile davanti a loro, ma dal suo canto promette di fare il possibile per rendere il Circus il più emozionante possibile in questa stagione. “Voglio augurarvi innanzitutto buona fortuna, noi proveremo a regalarvi un bello spettacolo. Vedremo come andranno le cose. La Formula 1 è uno sport così difficile da spiegare. La sfida che vi aspetta è quella di cercare di spiegare le cose difficili alle persone rendendole facili da capire”, ha così concluso l’asturiano.