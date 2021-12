I 10 libri da regalare per Natale a un tifoso di Formula 1

Mancano praticamente dieci giorni al Natale e la corsa ai regali è in dirittura d’arrivo

In occasione del Natale uno dei regali che davvero non può mancare sotto l’albero è sicuramente un buon libro. E cosa c’è di più bello che regalare una lettura a un tifoso di Formula 1?

In questi ultimi anni l’editoria motoristica sta vivendo un vero e proprio momento di proliferazione: se fino a una decina di anni fa, le uscite annuali dei libri aventi come tema il Circus iridato e i suoi protagonisti si contavano letteralmente sulle dita di una mano, ora i titoli in uscita sono sempre in numero maggiore.

CONSIGLI PER TUTTI I GUSTI

Forse, il vero problema per chi decide di regalare a Natale un libro è trovare il volume giusto per la persona giusta. Se avete un amico, parente o collega che ama la Formula 1 e che volete lasciare a bocca aperta, abbiamo selezionato per voi una lista di volumi interessanti che potrete acquistare presso la vostra libreria di fiducia o direttamente online.

Per i ritardatari o per quelli “dell’ultimo minuto” ecco la nostra ricca e variegata selezione dei 10 libri migliori da regalare per Natale a un tifoso di Formula 1.

1. Ferrari a tavola. Cibo, donne e motori del Drake, nei ricordi di Franco Gozzi di Sergio Cassano

Prezzo: 19.00€

Sarà perché siamo in Italia, sarà perché il Cavallino Rampante è la casa automobilistica più conosciuta al mondo e gli scaffali di qualunque libreria sono pieni di volumi sulla Rossa. Della Ferrari e del suo fondatore è già stato detto tutto. Forse. Almeno fino a ora. In questo libro Franco Gozzi, braccio destro del Drake, racconta e ricostruisce la vita di Enzo Ferrari, una delle figure più importanti e controverse del secolo scorso, anche attraverso aneddoti inusuali: dai suoi piatti preferiti, ai ristoranti di riferimento passando per le abitudini gastronomiche di piloti e Direttori sportivi.

2. F1 Heroes. Campioni e leggende nelle foto di Motorsport Images di Ercole Colombo e Giorgio Terruzzi

Prezzo: 33.25€

Un volume fotografico realizzato a due mani. La penna di Giorgio Terruzzi ha voluto dare voce alle immagini scelte con uno dei fotografi che hanno fatto la storia di questo sport, Ercole Colombo. Un viaggio lungo 70 anni narrato attraverso le fotografie dei piloti che hanno segnato le varie epoche. Da Nino Farina a Juan Manuel Fangio, passando per Niki Lauda, Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher e arrivando fino a Lewis Hamilton.

Vincitori, vinti e assi del volante che magari non hanno raccolto quanto il loro talento avrebbe meritato, raccontati attraverso le istantanee scattate dai migliori fotografi del Circus iridato.

3. Come ho progettato il mio sogno di Adrian Newey

Prezzo: 27.55€

Finalmente è arrivata in Italia la biografia di Adrian Newey, in assoluto il progettista più vincente della Formula 1. In questo volume, l’inglese racconta la sua carriera attraverso le monoposto che ha progettato. Una vita di alti e bassi: artefice dei successi ottenuti dai vari Mario Andretti, Nigel Mansell, Alain Prost, Sebastian Vettel e Max Verstappen, solo per citarne alcuni, al dolore per la morte di Ayrton Senna, nel ’94.

Un viaggio. Non solo attraverso quello che è all’effettivo il suo know how tra tecnica e aerodinamica ma anche alla scoperta del lato umano del suo lavoro.

4. Rapiremo Niki Lauda di Carlo Cavicchi

Prezzo: 19.00€

È un romanzo. Un giallo ambientato nel mondo della Formula 1. Un piano tanto perfetto quanto ambizioso, messo a punto nell’arco di quasi un anno: rapire Niki Lauda, il pilota migliore del mondo, nel momento della sua ascesa sportiva.

E qui la fantasia sposa la realtà: in quegli anni i rapimenti erano all’ordine del giorno. La vicenda si snoda tra Bologna e il Friuli Venezia Giulia. Dietro al potenziale blitz per il rapimento di Lauda si nascondono un austriaco e un italiano. Il bello è che quello che viene descritto di Niki, nel libro, è vero. Un uomo molto diverso dal pilota computer che le cronache dell’epoca erano solite raccontare. Cavicchi sfutta, e con grande maestria, tutta la sua competenza e conoscenza del mondo delle corse andando a dare supporto alla parte più narrativa del romanzo.

5. Senna. La magia della perfezione di Alberto Sabbatini

Prezzo: 16.10€

Pochissimi sono i piloti che possono vantare il fatto di essere contemporaneamente figure ingombranti della storia della Formula 1 e anche nel cuore degli appassionati. Ayrton Senna è uno di quelli che ce l’ha fatta. Anche se un destino avverso ha deciso per lui che era il momento di dire basta, il brasiliano è stato uno dei pochi piloti che abbiano goduto di un tifo trasversale. E questa non sarà la solita biografia lineare.

Alberto Sabbatini ha conosciuto bene Ayrton e in questo volume ha deciso di descriverne aspetti della sua personalità, dell’uomo e del pilota, conditi da una serie di aneddoti che partono dai ricordi dell’autore. Dai tempi delle competizioni kartistiche a livello europeo, passando per Formula Ford e Formula 1 fino a quel maledetto 1 maggio ’94.

6. Capire la Formula 1. Lo sviluppo della tecnica dagli anni ’60 alla rivoluzione del 2022 di Mauro Forghieri e Marco Giachi. A cura di Daniele Buzzonetti

Prezzo: 18.52€

Non esiste un tifoso della classe regina del Motorsport che non conosca Mauro Forghieri. Classe ’35, modenese DOC, è stato l’ingegnere e progettista italiano più famoso di sempre con un passato da Direttore Tecnico. Sotto la sua guida, la Ferrari conquistò sette titoli costruttori.

Ed è proprio dall’esperienza di Forghieri e del suo collaboratore Marco Giachi, che nasce questo volume che ha l’intendo di spiegare al grande pubblico in modo chiaro ed esaustivo come si è arrivato alla grande rivoluzione tecnica che toccherà il mondo della Formula 1 nel 2022.

7. Lo sconosciuto Kimi Raikkonen di Kari Hotakainen

Prezzo: 21.85€

Finalmente in lingua italiana per la gioia dei tanti fan del pilota finlandese, non potevamo non inserire nella nostra lista questo volume. Dopo 19 anni di Formula 1, nell’ultimo GP di Abu Dhabi, Kimi Raikkonen ha deciso di chiudere col mondo della Formula 1. Enigmatico e riservato, Kimi è sicuramente stato uno dei piloti maggiormente amati dell’ultimo ventennio. Un racconto che parla non solo di corse e competizioni, ma anche della sua famiglia, degli amici, dei momenti più difficili vissuti fuori e dentro la pista anche attraverso le foto inedite presenti nel volume, che arrivano direttamente dalla collezione privata di Iceman. L’edizione italiana, ampliata e completata da Leo Turrini, fa arrivare il racconto fino ai giorni nostri.

8. Quasi Ferraristi di Adriano Cisario

Prezzo: 14.72€

Sono ben 79, l’ultimo è Carlos Sainz, i piloti che hanno avuto la possibilità di correre per la Ferrari in Formula 1. Moltissimi altri hanno sperato, invani; altri ci sono andati vicino ma non ce l’hanno fatta e questo libro è proprio dedicato a loro.

In questo volume Adriano Cisario ha voluto raccontare le storie di dieci piloti (Senna, Patrese, Hunt, Cheever, Moss, Kubica, Nannini, Fittipaldi, Peterson e Martini) che sono arrivati a un passo dal coronare il loro sogno di correre per il Cavallino Rampante. Alcuni di loro erano giovanissimi e quasi sconosciuti. Altri erano già delle stelle affermate. E poi ci sono altri nove (De Angelis, Giacomelli, Hulkenberg, Perez, Jarier, Montermini, Rossi, Giovanardi e Tino Brambilla) che hanno dovuto alzare bandiera bianca dopo una più o meno lunga trafila.

9. Italia regina in F1. Dall’esordio a Silverstone fino ai Gran Premi di oggi. Piloti e scuderie che hanno esaltato la nostra storia. Aneddoti, risultati, curiosità di Giuliano Musi e Lamberto Bertozzi

Prezzo: 15.00€

Sebbene l’addio di Antonio Giovinazzi abbia fatto perdere all’Italia l’unico proprio esponente dalla griglia di partenza di Formula 1, c’è stato un tempo in cui il Bel Paese dominava in lungo e in largo la categoria regina del Motorsport.

In questo volume l’autore ha voluto raccontare il Circus iridato attraverso le imprese dei protagonisti italiani: case automobilistiche, piloti donne e uomini, curiosità, circuiti che ci invidia tutto il mondo. Un viaggio a 360° che vuole andare ben oltre alla pista.

10. Le corse della dolce vita. Quando si sognava a bordopista di Danilo Castellarin

Prezzo: 26.60€

Per gli appassionati è un libro da non perdere che vuole dare un’immagine chiara dell’Italia del dopoguerra, tra il 1950 e il 1970, periodo in cui l’auto diventa un simbolo di libertà, il grande sogno di ogni giovane. I più benestanti hanno avuto l’opportunità di sperimentare il loro amore per il mondo delle corse scendendo letteralmente in pista. Oltre ai piloti veri, hanno tentato di affacciarsi alle gare automobilistiche anche imprenditori, gentlemen drivers, registi, playboy. Per fare due nomi: Gianni Agnelli, Enzo Ferrari, Giannino e Paolo Marzotto, Gianni Lancia, Gianni Bulgari. Sono solo alcuni dei protagonisti di questo libro. Uno spaccato di un mondo ormai perduto che riaffiora attraverso le pagine di questo volume.