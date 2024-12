Addobbi natalizi, vietate le luminarie sulle strade: polizia chiede di ridurre gli spostamenti notturni

Quella raccomandazione ha lasciato tutti senza parole, in quanto sarebbe vietato mettersi al volante la sera se ci sono le luminarie di Natale accese per strada. Cosa starà succedendo?

Il periodo più magico e luminoso dell’anno è arrivato. A prescindere dal fatto che i vari supermercati, ormai, dopo Halloween iniziano già ad addobbare a festa, è proprio dal mese di dicembre che si inizia a respirare questa atmosfera.

Le luminarie che si accendono per strada, le vetrine dei negozi decorati, i balconi che rilasciano le lucine a intermittenza, alberi di Natale ovunque, la corsa al regalo per la persona cara, insomma quello che ci vuole per uscire dalla routine della vita.

Eppure, questa euforia potrebbe essere frenata a causa di quella comunicazione in merito alle luminarie notturne che lascia l’amaro in bocca a tutti. Veramente sono vietati gli spostamenti notturni?

Un’importante premessa da fare per queste feste natalizie

A prescindere dal discorso di apertura che vi spiegheremo a breve, volevamo fare una piccola premessa, in quanto non tutti hanno compreso quanto sia importante prendere sul serio il nuovo Codice della Strada. Ricordatevi che dal 14 dicembre sarà effettivo e le multe fioccheranno se non presterete attenzione ai nuovi articoli.

Detto ciò, è bello fare baldoria con amici e parenti durante il Natale e gli altri giorni magici dell’anno che sta quasi per concludersi. Tuttavia, se bevete, non mettetevi alla guida. Piuttosto, chiamate un taxi per tornare a casa, perché le sanzioni saranno ancora più severe se dovessero sorprendervi in stato di ebbrezza o, peggio ancora, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Un avvertimento da prendere in considerazione sulle luminarie notturne

Non vogliamo fare il Grinch della storia, eppure, la notizia riportata da motor.elpais.com, ha aperto una questione che forse in pochi conoscono. L’accensione delle luminarie su strada nel periodo di dicembre, potrebbe creare molti incidenti, per via di possibili abbagliamenti che avvertono le persone maggiormente sensibili, come per esempio chi ha problemi di vista in generale, dai problemi di cataratta, all’ipermetropia, l’astigmatismo, la miopia e così via.

A rilasciare questa informazione il Collegio degli ottici-optometristi della Galizia, i quali per tutta una serie di motivi che potrebbero sopraggiungere, sconsigliano gli spostamenti notturni. C’è anche da dire, che potrete optare per qualche piccolo accorgimento, in modo da potervi godere le feste in tranquillità. Sicuramente tenere sempre il parabrezza pulito, poi, applicare la pellicola sul vetro per evitare il riflesso e l’abbaglio e infine indossare gli appositi occhiali adibiti per la guida notturna. A ogni modo, parlatene con il vostro oculista di fiducia, saprà darvi sicuramente informazioni più dettagliate in merito.