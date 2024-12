Furti, è allarme ai semafori: se monti un portabici sei il bersaglio perfetto | In un secondo hanno già spazzolato tutto

In aumento i furti di biciclette “sfilate” ai semafori, veri e propri buchi neri per gli automobilisti più distratti

La bicicletta, un tempo simbolo di libertà e avventura, sta vivendo una rinascita senza precedenti. Sempre più persone, in tutto il mondo, stanno riscoprendo il piacere di pedalare, scegliendo la bici come mezzo di trasporto quotidiano per muoversi in città o per escursioni fuoriporta. Per chi non vuole rinunciare all’auto ma desidera integrare la bicicletta nei propri spostamenti, il portabici rappresenta la soluzione ideale. Questo accessorio permette di trasportare comodamente una o più biciclette sul tetto o sul portellone posteriore dell’auto, offrendo la massima flessibilità. L’utilizzo combinato di auto e bicicletta rappresenta il futuro della mobilità sostenibile. Grazie al portabici, infatti, è possibile conciliare la necessità di spostamenti lunghi con il desiderio di vivere la i luoghi in modo più attivo e rispettoso dell’ambiente.

Allarme rosso: i furti di biciclette ai semafori

La passione per le due ruote, sempre più diffusa nelle nostre città, si scontra con un problema crescente: i furti di biciclette. Un fenomeno che, sebbene non nuovo, negli ultimi anni ha registrato un aumento significativo, con i semafori che si sono trasformati in veri e propri buchi neri. In pochi istanti, sfruttando la momentanea distrazione dei conducenti, i malviventi riescono a sganciare la bicicletta dal portabici posteriore e a dileguarsi indisturbati, lasciando spesso dietro di sé le vittime sconcertate e amareggiate. I ladri, sempre più organizzati e rapidi, sfruttano la momentanea distrazione per agire indisturbati. Un portabici diventa così un bersaglio facile: in pochi secondi, la bicicletta viene sfilata e portata via. Il metodo utilizzato è semplice ed efficace e prevede un taglio rapido. Utilizzando strumenti taglienti, come tronchesi o seghetti, recidono rapidamente le cinghie o i cavi che fissano la bicicletta al portabici.

Come proteggere la propria bicicletta

Per tutelare la propria due ruote, è fondamentale adottare una serie di precauzioni. Optare per portabici da tetto, più difficili da accedere. In alternativa, scegliere modelli dotati di serrature integrate e resistenti ai tentativi di effrazione. Utilizzare sempre lucchetti di alta qualità, preferibilmente a U o a catena, per bloccare sia la bicicletta al portabici che il portabici all’auto. Un’alternativa è l’installazione di allarmi o sistemi di tracciamento GPS sulla bicicletta. Il consiglio è quello di registrare il numero di telaio, assicurarla contro i furti e applicare una marcatura indelebile sulla bicicletta, per facilitarne il riconoscimento in caso di ritrovamento.