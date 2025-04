Codice della Strada, ‘lei è troppo anziano non può più guidare’: ritirata la patente da questa età

Da questa età ti ritirano la patente, ormai se sei troppo anziano non puoi più guidare, lo decide il Codice della Strada.

Gli anziani al volante sono da sempre un argomento che suscita l’attenzione di tutti. Si tratta di qualcosa su cui l’opinione si spacca e si rimanda a coloro che sono gli addetti ai lavori, la decisione definitiva. Considerando che l’Italia è ormai un paese per vecchi, con le nascite che si assestano a un valore sempre più basso, sono sempre più gli anziani al volante.

I nostri cari nonni hanno bisogno delle loro auto per riuscire a muoversi agilmente, a non dover dipendere da nessuno, ma allo stesso tempo ne hanno bisogno per prendersi cura dei nipoti quando i genitori sono impegnati.

Dall’altra parte però, occorre riconoscere che spesso, gli anziani al volante sono un grande pericolo, per via di una riduzione della prontezza dei loro riflessi, per agire in caso di pericolo.

Mentre l’opinione pubblica si divide, ecco che arriva la notizia ufficiale, ora le patenti vengono ritirate senza alcuna pietà. Ecco l’età in cui non si guida più.

Patenti, la riforma potrebbe creare importanti discussioni

Se credete che la riforma, in merito al mancato rinnovo della patente, superata una certa età, riguarderà solo gli ultra novantenni, vi sbagliate di grosso. Quando in fondo, ci si sente ancora piuttosto giovani, ecco che viene tolta la facoltà di mettersi alla guida; da questo momento in poi ci si potrà muovere solo con i mezzi pubblici. La riforma colpirà coloro che hanno appena 68 anni, superata tale soglia non sarà più possibile rinnovare.

Questa la decisione che dovrebbe rendere la strada molto più sicura, evitando che persone che non hanno più la capacità di guidare, diventino un pericolo per tutti i cittadini. Una decisione che è destinata a far discutere l’Italia intera.

Non è più possibile mettersi alla guida, ecco cosa cambia

Dai 68 anni non sarà più possibile guidare e tra i 65 e i 68 il rinnovo avverrà ogni anno a seguito di prove sui requisiti psicofisici. No, non ci si riferisce alla patente B per la guida della propria automobile, ma a quelle di categoria C e D che vengono conseguite per la guida dei mezzi pesanti, come gli autoarticolati. A decretare tutto questo ci pensa l’articolo 115 del Codice della Strada che pone il limite a questa età.

Per chi guida i mezzi che superano le 20 tonnellate per motivi professionali, a 68 anni non potranno più farlo. Il ritiro della patente B invece, avverrà solo nel caso in cui subentrino patologie invalidanti incompatibili con la guida.