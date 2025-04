ADDIO Libretto auto, ora è obbligatorio il DUC: multe da 1.400€ e fermo | Inviate lettere a chi non lo ha fatto

Un solo documento al posto di due. Il possesso del Documento Unico di Circolazione puó evitarti le pesanti sanzioni

Una vera e propria rivoluzione è in atto per gli automobilisti italiani: il tradizionale libretto di circolazione sta per andare in pensione, sostituito definitivamente dal Documento Unico di Circolazione (DUC).

Questo cambiamento, iniziato gradualmente, ora entra nella sua fase cruciale, con l’intensificarsi dei controlli e l’applicazione di sanzioni severe per chi non si adegua.

L’obbligo del DUC non riguarda i veicoli immatricolati prima del 1° ottobre 2021, per i quali il vecchio libretto di circolazione e il certificato di proprietà rimangono validi fino alla prima operazione che comporta il rilascio di un nuovo documento.

Gli aggiornamenti riguardano il passaggio di proprietà, l’aggiornamento della carta di circolazione come per l’installazione di un gancio traino o di un impianto GPL, ecc. Tuttavia, per tutti i veicoli immatricolati o reimmatricolati dopo il 1° ottobre 2021, il possesso del DUC è obbligatorio.

Cos’è il Documento Unico di Circolazione (DUC)?

Il DUC è un documento elettronico che unifica in un unico formato digitale il libretto di circolazione e il certificato di proprietà del veicolo. Introdotto progressivamente a partire dal 2020 per tutte le nuove immatricolazioni, i passaggi di proprietà e gli aggiornamenti della carta di circolazione, il DUC mira a semplificare le procedure burocratiche e a ridurre la documentazione cartacea per gli automobilisti.

Per i veicoli di nuova immatricolazione, il DUC viene rilasciato automaticamente al momento dell’immatricolazione stessa. Negli altri casi (passaggio di proprietà, aggiornamento della carta di circolazione per veicoli immatricolati dopo il 1° ottobre 2021), è necessario richiederlo presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) presenti nelle agenzie di pratiche auto e nelle delegazioni ACI, oppure presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Cosa succede se non si ha il DUC? Le sanzioni

Le autorità competenti stanno intensificando i controlli per verificare che i veicoli di nuova immatricolazione siano in regola con il DUC. Chiunque venga trovato alla guida di un veicolo immatricolato dopo il 1° ottobre 2021 senza il Documento Unico di Circolazione è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie che possono variare da 430 € a 1.731 €, come previsto dall’articolo 180 del Codice della Strada.

Ma non è tutto: in caso di mancata esibizione del DUC al momento del controllo, le forze dell’ordine possono intimare al conducente di presentare il documento entro un termine stabilito presso gli uffici indicati. La mancata ottemperanza a quest’obbligo comporta un’ulteriore sanzione amministrativa, che può arrivare fino a circa 1.400 €, oltre al fermo amministrativo del veicolo.