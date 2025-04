Blocco acquisti auto, servono 9.200€ subito in contanti per dimostrare che la vuoi davvero | Il mercato è impazzito

Arriva il blocco sull’acquisto delle automobili, ti servono 9.200 euro subito per dimostrare che la comprerai veramente. Impossibile.

Il mercato delle automobili continua ad essere un vero campo minato. Gli automobilisti non riescono a rassegnarsi al bisogno di prendere confidenza con le nuove vetture elettriche, peccato che riuscire ad abituarsi sembra essere veramente impossibile.

Troppo le notizie in merito all’inaffidabilità che queste vetture avrebbero, nel corso dei mesi dimostrato, senza poi considerare il costo fin troppo elevato, di tali automobili. La difficoltà di accedere ai prestiti, unita ai prezzi fin troppo elevati per quello che riguarda le nuove auto, ecco che la crisi ha inghiottito la produzione di moltissime case automobilistiche.

I colossi del mercato, proprio ad inizio 2025 hanno dovuto comunicate una riduzione di quelle che sono le aspettative di vendita, questo perchè i numeri attesi sono poi stati delusi.

Ora poi, arriva il blocco sull’acquisto delle automobili, ma ti occorrono ben 9.200 euro per l’acquisto.

Acquisto automobili: il duro colpo arrivato dal cambio di tecnologia

L’Unione Europea ha chiesto che entro il 2035 vengano previste nella produzione delle automobili solo i motori elettrici. Addio alle automobili diesel e anche a quelle a benzina, considerate entrambe troppo costose per riuscire a coprire quello che è il bisogno di un maggior rispetto dell’ambiente. Una lotta questa, iniziata già moltissimi anni fa, ma che sembrava potersi fermare agli Euro 6 e successivi, in grado comunque di evitare un inquinamento eccessivo. Invece ecco l’elettrico e tutte le problematiche di una vettura che non conosce ancora nessuno e che come è semplice immaginare, crea non poche perplessità.

In tutto questo si credeva che si potessero trovare delle soluzioni, salvo poi ricevere la notizia di questo blocco. Insomma, addio ai nuovi acquisti, salvo il caso in cui non si abbia a disposizione del denaro da investire immediatamente.

Ecco quello che c’è da sapere

I 9.200 euro di cui si sta parlando è il denaro da consegnare alla concessionaria come rata iniziale. La realtà è che ad oggi, per acquistare una nuova macchina, occorre innanzitutto una anticipo, le rate mensili e la maxi rata finale che dovrebbe andare a saldare l’intero importo.

La brutta sorpresa a riguardo sarebbe un aumento dei costi delle auto che ora hanno un costo veramente molto elevato. Nella maggior parte dei casi, il costo delle vetture arrivano a 30 mila euro, anche se a volte è anche molto di più. Questo per un aumento di almeno 1.000 euro dal 2023 a oggi.