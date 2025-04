Telepass ti regala l’autostrada: costo fisso per sempre ma lo devi chiedere subito | Offerta sbloccata per pochi giorni

Nuova offerta lampo di Telepass; una buona scelta se viaggi spesso in autostrada o in città. Tanti i servizi aggiuntivi proposti

In un’epoca in cui i costi dei pedaggi autostradali sono in costante aumento, Telepass lancia un’offerta che ha il sapore di una vera e propria rivoluzione per gli automobilisti italiani.

L’azienda leader nel settore dei servizi di telepedaggio ha infatti sbloccato, per un periodo di tempo limitatissimo, un’opportunità unica: un costo fisso per sempre per l’utilizzo dell’autostrada.

Telepass ha lanciato una nuova offerta chiamata Telepass Sempre, che ti permette di avere tutti i servizi di Telepass in un unico pacchetto. Ci sono diversi vantaggi nell’utilizzo di Telepass Sempre.

Telepass, ti permette di risparmiare tempo e denaro. Non devi più fermarti al casello autostradale per pagare il pedaggio, e puoi pagare i parcheggi e le strisce blu senza contanti e tanto altro.

Come funziona Telepass Sempre

Se siete automobilisti frequenti o semplicemente desiderate avere la certezza di una spesa fissa per i vostri viaggi, Telepass Sempre potrebbe rappresentare la soluzione ideale. Per attivare Telepass Sempre, devi avere un dispositivo Telepass. Una volta ottenuto il dispositivo, puoi attivare l’offerta Telepass Sempre online o tramite l’app Telepass.

Il costo di Telepass Sempre è di €3,90 al mese. Tuttavia, se attivi l’offerta entro il 31 marzo 2026, riceverai i primi 6 mesi gratis e il 50% di cashback dei pagamenti autostradale per i primi tre mesi. L’opportunità è stata sbloccata per un periodo limitato e potrebbe essere accessibile a nuovi clienti che sottoscrivono il contratto Telepass entro la scadenza prevista.

I servizi inclusi nell’offerta Telepass Sempre

Telepass Sempre non si limita a offrire un canone fisso per l’autostrada. L’abbonamento include una vasta gamma di servizi pensati per semplificare la vita degli automobilisti e non solo. Oltre al tradizionale telepedaggio, che permette di evitare le code ai caselli, l’offerta comprende la possibilità di pagare la sosta in numerosi parcheggi convenzionati e su strisce blu senza dover utilizzare contanti o carte. Telepass Sempre rappresenta una comoda opzione per pagare anche il bollo e la revisione auto.

Il servizio é utile anche per l’accesso all’Area C di Milano tramite la gestione automatica dei pagamenti per l’accesso alla ZTL. In alcune configurazioni, l’offerta potrebbe estendersi a servizi come il pagamento di mezzi pubblici, bike sharing o monopattini elettrici convenzionati ma anche biglietti treni e traghetti. Telepass sta costantemente ampliando la sua offerta con nuove funzionalità legate al mondo della mobilità, come il pagamento del carburante o la ricarica di veicoli elettrici.