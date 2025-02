Addio Google Maps, l’annuncio UFFICIALE che cambia la navigazione per sempre: adesso ci ritroveremo questo nuovo aggeggio

Cosa vuol dire che dovremo dire addio a Google Maps? Ecco come cambia la navigazione a favore di questo nuovo “aggeggio”.

Dopo quell’annuncio ufficiale, i clienti sono preoccupati in quanto ormai, con il noto navigatore di Google sono diventati un tutt’uno. Non tutti la amano, in quanto molti annuivano quando passava il noto ritornello di Ernia, Sfera Ebbasta & Carl Brave, con il loro brano Di Notte: “E se vuoi ti do un passaggio anche se non posso giurarti che arriviamo alle tre. Anche tu lo sai quanto fa schifo il navigatore di Google Maps…”.

A prescindere da chi la ama e chi la odia, questa app è molto utilizzata, soprattutto per le svariate opzioni che offre, come per esempio la possibilità di trovare gli alberghi nelle vicinanze, o la facilità di tracciare il tragitto, scegliendo il mezzo di trasporto e così via.

Per questo motivo, una volta appreso che Google Maps cambia, molti sono andati in panico, in quanto i clienti non sono pronti a dirgli addio, a favore di questo nuovo sostituto. Cosa starà succedendo?

Le funzioni utili di Google Maps

Fino a oggi, grazie a Google Maps erano molteplici le funzioni a cui potevate attingere, molte delle quali non tutti le conoscevano, visto che spesso ci si ritrova a utilizzare le standard, come indicare la meta da raggiungere e seguire le indicazioni. Oltre a questo, potevate anche cambiare la visuale della vostra mappa, attivando per esempio quella per il trasporto pubblico, quella con le indicazioni di traffico, quella in 3D, quella per le biciclette e così via.

Potevate anche per esempio guardare i monumenti in 3D e anche “viaggiare nel tempo”, in quanto una stessa immagine poteva essere rivista anche nelle versioni passate raccolte da Street View, per vedere quant’è cambiato quel luogo nel corso degli anni. In molti quindi si chiedono se a queste e tutte le altre funzioni nascoste dell’app che in pochi conoscono, dovranno veramente dirgli addio?

Cambia la navigazione con l’app

Veramente dovremo dire addio a Google Maps in favore di una nuova app? Ebbene, state tranquilli perché il navigatore tanto usato resterà, semplicemente oltre a essere integrato con Gemini, riceverà nuove funzioni potenziate dall’I.A. Per farvi qualche esempio, come riportano da infodata.ilsole24ore.com, potrete chiedere direttamente all’app i consigli di dove andare, cosa fare, chiedere informazioni sulle attività commerciali di zona e così via.

La funzione “aggiungi tappe”, sarà migliorata ancora di più, introducendo “aggiungi fermate”, dove potrete vedere le strisce pedonali, i segnali stradali, i parcheggi più vicini a voi, fino ad arrivare al potenziamento di Immersive View, il quale si espande in 150 città in tutto il mondo. Insomma, ne vedremo delle belle.