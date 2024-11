Addio bonus auto, la nuova finanziaria odia gli automobilisti come te | Dovrai ripiegare sull’usato da divieto di circolazione

Gli automobilisti dovranno continuare a ripiegare sulle auto usare. Niente più ecobonus per il 2025, gli italiani sono disperati.

Queste mercato automobilistico sta prendendo colpi da tutte le parti. Come se non bastasse la crisi in cui viaggia da alcuni mesi a questa parte, ora la Nuova Legge di Bilancio sembra possa dargli il vero e proprio colpo di grazia.

In molti continuano a riporre non poca fiducia nei confronti di quelle che sono le manovre previste per il 2025, altri invece, stanno piano piano, rassegnandosi a cambiamenti che potrebbe creare non pochi grattacapi alle case automobilistiche. La situazione continua ad essere piuttosto contorta.

Le automobili di nuova generazione hanno subito un notevole aumento dei prezzi. Questo ovviamente, lo si deve, innanzitutto a un miglioramento delle loro prestazioni, oltre che della sicurezza, ma anche ai motori elettrici, che hanno richiesto un impegno non indifferente dalle aziende.

Adesso a completare un quadro che non sembra affatto, essere incoraggiante, ci pensa la nuova manovra di bilancio.

Addio ai bonus auto, il mercato dell’usato è l’unica soluzione

Da alcuni anni il mercato dell’usato, in termini automobilistici ha fatto dei passi da gigante, prendendosi delle importanti fette di automobilisti. I motivi, sono semplici da trovare. I prezzi in aumento, hanno fatto in modo che si smettesse di pensare all’usato come un ripiego e si trovasse in lui un enorme potenziale. Tutto questo nonostante l’attenzione che occorre riporre nella scelta, nel momento dell’acquisto. Le nuove misure economiche previste dallo Stato Italiano, sembrano, però, essere in grado di spingere gli acquirenti verso l’usato.

Il Governo deve riuscire a far quadrare i conti e questo vuol dire, valutare in maniera precisa dove indirizzare i mezzi economici a disposizione della nazione. Questo per il 2025 vuol dire una riduzione dei fondi per il reparto automobilistico, un taglio non indifferente.

Cosa è previsto con la Legge di Bilancio 2025

L’80% del Fondo Automotive verrà tagliato per indirizzare i fondi verso la Difesa. Questa la decisione che sarebbe stata presa dal governo che va a fare un taglio di 4,5 miliardi. Il Decreto Coesione aveva già previsto dei tagli pari a 250 milioni di euro, ma adesso ecco che arriva una nuova batosta con la cancellazione del bonus, che sembra essere inevitabile.

Una misura questa, che interesserebbe qualsiasi tipologia di vettura. Insomma, nel 2025 non ci sarà alcun Ecobonus, questo sembra essere ciò che è stato previsto e che va a togliere ciò che il governo Mario Draghi aveva concesso. Attualmente tutte le risorse disponibili saranno volte a garantire che vi siano migliorie a livello produttivo, dando slancio al made in Italy.