ACI Weekend Monza: il programma completo del weekend

ACI Racing Weekend, Monza pronta a un fine settimana di spettacolo

Prende il via il quarto appuntamento dell’ACI Racing Weekend 2026 all’Autodromo Nazionale di Monza, dove saranno protagoniste 183 vetture e 282 piloti pronti a sfidarsi nel Tempio della Velocità. Il fine settimana vedrà in pista alcune delle più importanti categorie del motorsport.

Tra queste spiccano la Formula Regional European Championship e il Campionato Italiano Formula 4, serie che negli anni ha lanciato numerosi talenti approdati ai massimi livelli dell’automobilismo. Tra i piloti passati dalla Formula 4 spiccano infatti Lando Norris, campione del mondo di Formula 1 nel 2025, oltre a Kimi Antonelli e Oliver Bearman.

Sarà presente inoltre il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, che disputerà la propria gara domenica alle ore 15:00, con una durata di tre ore. A completare il programma saranno la Porsche Carrera Cup Italia e il TCR Italy Touring Car Championship.

La prima gara del weekend si svolgerà sabato mattina e vedrà protagonista la Formula Regional European Championship alle 10:30. Un’ora più tardi scatterà la Gara 1 della Formula 4, seguita alle 12:30 dalla prima manche del TCR Italy. Nel pomeriggio, dalle 13:20 alle 15:00, si terranno le qualifiche del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. A seguire andranno in scena Gara 1 della Porsche Carrera Cup Italia, Gara 2 della Formula Regional European Championship e Gara 2 della Formula 4.

La giornata di domenica inizierà alle 9:30 con Gara 3 della Formula 4. Nel corso della giornata si disputeranno inoltre Gara 2 del TCR Italy, Gara 2 della Porsche Carrera Cup Italia, Gara 3 della Formula Regional European Championship e la finale della Formula 4. A chiudere il programma sarà la gara del Campionato Italiano GT Endurance, con partenza alle 15:00.

Ecco tutte le attività dedicate ai fan durante questo weekend

L’ingresso sarà gratuito per tutta la durata del weekend e numerose saranno le attività dedicate agli appassionati.

Cuore dell’intrattenimento sarà la Fanzone, un’aerea pensata per il pubblico dove sarà possibile trovare punti di ristoro, un’area relax, simulatori e uno spazio dedicato ai più piccoli.

Sabato e domenica sono inoltre previste diverse esibizioni automobilistiche. La prima sarà organizzata in collaborazione con MAMS – Monza Auto Moto Storiche, mentre la seconda vedrà protagonista l’Associazione Italiana Tuners.

Domenica la Fanzone ospiterà anche due sessioni di autografi. La prima, dedicata ai piloti della Formula Regional European Championship, si terrà dalle 10:30 alle 10:50. Alle 12:10 seguirà una seconda sessione che coinvolgerà i piloti di TCR Italy, Campionato Italiano GT Endurance e Formula 4, in programma fino alle 12:40.