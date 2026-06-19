Ferrari, Vasseur resta cauto per il Mondiale di Hamilton

Fred Vasseur mantiene un approccio cauto sul mondiale di Hamilton

Fred Vasseur ha deciso di mantenere un approccio misurato sul mondiale della sua squadra e di Hamilton. Il pilota britannico ha ridotto il suo distacco da Kimi Antonelli di 25 punti dopo il GP di Barcellona, aiutato dalla sua vittoria e dal ritiro dell’italiano. Il team principal della Ferrari, ha riferito che l’approccio della scuderia di Maranello non cambierà a causa di un weekend forte.

Quando venne chiesto a Vasseur se la Ferrari avrebbe sostenuto Hamilton in una lotta per il titolo, ha riferito di non voler rispondere. “Non sono sicuro di voler rispondere a questa domanda. È il peggior approccio che potrei avere. Dobbiamo andare in Austria con l’approccio di Barcellona e non pensare al campionato”.

Il potenziale al GP di Monaco e la vittoria in Spagna

Al termine del GP di Monaco, erano in numerosi che ritenevano la scuderia italiana non avesse sfruttato il suo potenziale. Diversi rivali, avevano indicato il team come favorito, facendo riferimento alla forza della SF-26 nelle curve a bassa velocità e alla minore importanza della potenza del motore nel circuito di Montecarlo.

Tra coloro che si aspettavano sarebbe stata un punto di riferimento figura Lando Norris. “Penso la Ferrari partirà in pole position il prossimo weekend. Le loro prestazioni in alta velocità sono superiori rispetto a quelle degli altri”, ha dichiarato in seguito al GP del Canada. Tuttavia, Hamilton e Leclerc si sono classificati rispettivamente al terzo e quarto posto in griglia.

Barcellona ha offerto uno scenario diverso. Il team di Maranello ha portato un pacchetto di aggiornamento che sembra aver aiutato a ridurre il distacco da Mercedes. Il pilota britannico è riuscito a convertire quel ritmo in vittoria, grazie anche a una safety car arrivata nel momento giusto. Inoltre, la gestione gomme è apparsa più forte rispetto a quella dei rivali.

Tuttavia, Vasseur è rimasto diffidente nel considerare una gara come prova che il team avesse risolto i propri punti deboli. Secondo lui, le temperature estreme della città spagnola potrebbero aver rappresentato un fattore importante. “Si, ma facciamo attenzione. Un buon weekend non garantisce vittorie in ogni circuito. Le temperature erano estreme. È già accaduto in Canada, ma al contrario. In Austria le condizioni saranno più nella media”.

“Siamo tutti al limite per quanto riguardo il degrado delle gomme. Con la stessa monoposto e nello stesso circuito si possono effettuare sia stint buoni che negativi. Confrontando gli stint con le gomme medie e con le gomme dure, alcune vetture erano più performanti con le prime e altre le seconde. Non è detto sia cosi per il resto della stagione”.

L’arrivo dell’ADUO

La Ferrari dovrebbe ottenere l’approvazione a sviluppare ulteriormente la propria Power Unit attraverso l’ADUO della FIA, che potrebbe offrire un’ulteriore opportunità per migliorare le prestazioni. Il team principal della McLaren, Andrea Stella, ha dichiarato che la scuderia del Cavallino Rampante potrebbe possedere il telaio più forte della griglia. Nonostante Mercedes, abbia nel complesso ancora un vantaggio quando il motore fa la differenza.

Il team principal della Ferrari, tuttavia, non vuole alimentare le aspettative sui vantaggi che si potrebbero ottenere con una PU potenziata. “Dobbiamo mantenere la calma. Stiamo andando nella giusta direzione e abbiamo avuto weekend positivi. A Barcellona siamo stati in grado di lottare per la pole con entrambe le vetture, ed è considerabile un passo avanti. Quello che conta è la capacità delle squadre di evolversi e non quanto visto a Barcellona, come invece è stato solito pensare negli ultimi 25 anni. In questa stagione conterà la capacità dei team di migliorare le prestazioni delle proprie monoposto”, ha dichiarato l’ingegnere francese. “Questo fine settimana abbiamo dato il meglio di noi, diversamente dagli altri. Probabilmente lo daranno nei weekend successivi, ma anche noi lo faremo”