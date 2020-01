Abiteboul: “La Renault era sotto pressione nel 2019”

La stagione 2019 del team francese è iniziata con aspettative molto alte da parte dei media. Infatti, l’arrivo di Ricciardo ad affiancare il veterano Hulkenberg, e i risultati della precedente stagione avevano acceso l’entusiasmo dei fans e della squadra.

A discapito dei pronostici, invece, è stata una stagione piuttosto sotto tono per la Renault, che è scivolata in quinta posizione nel mondiale costruttori dietro una sorprendete McLaren.

Secondo il team principal Abiteboul, uno dei fattori negativi della stagione è stato proprio il carico delle aspettative che ha schiacciato il team.

Infatti, ha così sostenuto: “Non è che Daniel sia stato un fattore negativo perché lodo ciò che ha fatto e come ha spinto la squadra. Ma purtroppo il suo arrivo ha generato molte aspettative e di conseguenza ha messo sotto pressione il team, soprattutto quando abbiamo notato di non essere al livello a cui avevamo ambito”.

His last job of the year, the very last thing he did before flying home: take time to tell you guys how he feels his season went. @danielricciardo, your 2019 review is up!#RSspirit pic.twitter.com/s1NjlGc0r6

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) December 12, 2019