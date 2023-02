Andrew Shovlin: “Hamilton è il più bravo a perdere”

Il direttore tecnico di pista della Mercedes ha speso soltanto belle parole nei confronti del pilota inglese

Andrew Shovlin, ha parlato di Lewis Hamilton e del modo in cui reagisce alle sconfitte. Il direttore tecnico di pista della Mercedes, ha elogiato il pilota per il suo modo di comportarsi quando perde una gara.

Shovlin ed Hamilton hanno una lunga storia alle spalle. Hanno lavorato fianco a fianco fin dall’arrivo dell’inglese in squadra, nel 2013.

Hanno sicuramente goduto di un enorme successo insieme, con la vittoria di numerosi titoli piloti. Ma nella sua carriera Hamilton ha subito anche due importanti sconfitte emotive.

Prima tra tutte, la sconfitta contro il compagno di squadra Nico Rosberg nel 2016. Poi, in modo ancora più controverso, la sconfitta contro Max Verstappen ad Abu Dhabi, che gli è costata il Mondiale nel 2021.

Tuttavia Shovlin ha elogiato Hamilton per come ha reagito in queste occasioni. Per il direttore tecnico Lewis è il migliore nell’imparare dai propri errori nell’assicurarsi che non si ripetano.

“Non puoi chiedere a Lewis di essere felice quando ha perso una gara, non è così che lavora”, ha detto Shovlin alla BBC. “Ma perde davvero bene se vuoi che qualcuno che si riprenda e vinca la volta dopo“.

L’obiettivo di Hamilton è sempre quello di migliorarsi

“In realtà è più bravo a perdere rispetto alla maggior parte di quelli che ho visto, grazie a quanto diligentemente affronta la mole di lavoro per capire di cosa ha bisogno per essere migliore, dove ha perso le opportunità.

“Non gli piace, ma si tratta del risultato alla prossima gara, non se sta sorridendo o rilasciando una bella intervista”.

Shovlin ha spiegato come, a parte i numerosi successi, sia anche la sua etica del lavoro a renderlo un “bersaglio mobile” da battere per i suoi avversari.

“Lewis ha talento naturale in abbondanza, ma la sua etica del lavoro e la capacità di svilupparsi e migliorare continuamente significa che, per i piloti che cercano di batterlo, è un po’ un bersaglio mobile“, ha aggiunto Shovlin.

“La cosa con Lewis ora è che i suoi giorni brutti sono così pochi e lontani tra loro e anche nei suoi giorni brutti è bravo come gli altri. Questo è ciò che lo ha portato al livello che è. È la coerenza. E quando è al suo meglio, il livello è semplicemente fenomenale”, ha concluso Shovlin.