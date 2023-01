2023, una stagione da record: tutto quello che ci aspetta

Un campione lo si vede anche dai suoi record: e quest’anno sono molti i campioni che potrebbero superare i vecchi giganti del nostro sport

I record sono fatti per essere battuti: così Schumacher prediceva l’avvento di nuovi giovani talenti che un giorno lo avrebbero superato. Sarà perché un calendario con più appuntamenti facilita il raggiungimento di obiettivi una volta lontanissimi, sarà anche perché al giorno d’oggi ci troviamo di fronte a perle uniche nel nostro sport, ma l’anno scorso non era insolito sentire che un nuovo record era stato battuto. E, forse, non sarà difficile sentirlo neanche quest’anno. Sono diversi i record che i migliori piloti potrebbero superare nella stagione 2023: vediamoli insieme.

STAGIONE 2023: RECORD DA SUPERARE

Senza alcun dubbio, il record più impressionante è quello del maggior numero di titoli mondiali. Lewis Hamilton, a pari merito con Michael Schumacher, era arrivato vicinissimo a quell’ottavo titolo mondiale nel 2021, soffiatogli via da un Max Verstappen agguerritissimo. In molti avevano ritenuto che il 2022 potesse essere l’anno della redenzione, ma un progetto sbagliato in casa Mercedes ha frenato Hamilton anche questa volta. Riuscirà nel 2023 a confermarsi come il pilota più vincente di tutta la storia?

Nel corso di quest’anno, Hamilton potrebbe anche superare il record di maggior numero di vittorie e pole position allo stesso Gran Premio. Per quanto riguarda le vittorie, al momento è a pari merito con Schumacher, a quota otto vittorie a Silverstone e in Ungheria. Per le pole position, invece, condivide il record con Senna e Schumacher, con un numero di otto pole position in Australia e Ungheria.

La scorsa stagione è stata dominata da Max Verstappen sotto ogni punto di vista. E’ riuscito infatti a superare il record di maggior numero di punti e maggior numero di vittorie in una sola stagione. Conquistando ben 454 punti e 15 vittorie in gara. Con una gara in più e ben tre Sprint Race aggiuntive, potrà il due volte campione del mondo superare il suo stesso record?

I RECORD DEI CAMPIONI IN GRIGLIA

Insieme, Hamilton e Verstappen potrebbero superare il record di maggior numero di podi condivisi. Se dovessero salire insieme sul podio almeno altre quattro volte nel corso della stagione 2023, batterebbero il record attualmente stabilito dallo stesso Hamilton e Vettel, insieme sul podio ben 56 volte dal 2009.

Il prossimo è un record che, solo a sentirlo nominare, già ci fa immaginare di chi si stia parlando. Si tratta del record del maggior numero di pole position senza titolo mondiale. Charles Leclerc ha mostrato, durante la sua breve carriera, ma specialmente nel corso del 2022, di essere uno dei piloti più veloci in qualifica, raggiungendo la quota di diciotto pole position totali. Ma, se durante la stagione 2023 dovesse conquistarne altre tre senza diventare campione del mondo, il monegasco supererebbe il record di Valtteri Bottas di 20 pole position senza un titolo mondiale.

Nella gara inaugurale in Bahrein, Fernando Alonso diventerà il pilota con all’attivo il maggior numero di stagioni in carriera, dando inizio alla sua ventesima stagione in Formula 1. Al momento, condivide questo record, a quota diciannove stagioni, assieme a Michael Schumacher e Rubens Barrichello.