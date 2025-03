1.300€ di muta, in autostrada non puoi più superare: i nuovi Toutor 3.0 ti multa anche solo se freni

In autostrada non si può più sorpassare, il Tutor 3.0 mette a rischio veramente tutti gli automobilisti. Attenzione alle multe.

Con le nuove regolamentazioni guidare in autostrada sta diventando veramente molto difficile. La normativa che proprio di recente è stata modificata, interessa da molto vicino tutti gli italiani che viaggiano, non solo in città, ma anche su quelle che sono le arterie autostradali di maggiore interesse.

A far discutere, soprattutto, le nuove modalità di controllo, i sistemi che comunemente vengono definiti tutor e che stanno mandando nel panico moltissimi automobilisti. Con la modifica della normativa sono stati inseriti i nuovi tutor 3.0 che però, potrebbero essere la causa di un gran numero di contestazioni.

Le segnalazioni che a riguardo sono arrivate, ci parlano di multe molto salate, che sono arrivate anche a 1300 euro; questo è dipeso da controlli molto più precisi e stingenti, che possono far scattare severe sanzioni.

Con il nuovo Tutor 3.0, non sembra esserci pace per gli automobilisti, essi sono in grado di controllare in maniera totale il comportamento dei conducenti.

Addio ai sorpassi e attenzione ai freni

Fino a questo momento il Tutor era temuto in quanto in grado di provvedere al controllo preciso della velocità di un veicolo; ma con il nuovo sistema i controlli sono molto più approfonditi e finiscono per colpire veramente tutti. Tra i mezzi che maggiormente finiscono sotto il controllo del disposto, ci sono quelli pesanti, su cui si pone attenzione soprattutto nei tratti in cui si vieta il sorpasso; in questi luoghi, il solo spostarsi nella corsia centrale può essere causa di una sanzione che viene emessa immediatamente.

Ovviamente, si procederà a controllare anche i conducenti di automobili, che devono prestare molta attenzione, considerando che il Tutor 3.0 è in grado di registrare qualsiasi azione che risulta essere anomala. Anche il comportamento che in molti mettono in atto, per il quale si frena in maniera rilevante nel momento in cui ci si avvicina a un tutor, potrebbe essere visto come un metodo per eludere i controlli.

Ecco perché potresti ricevere una multa senza saperlo

La verità dei Tutor 3.0 però, sembra essere un’altra, non controlla solo la velocità e i sorpassi, ma anche l’utilizzo corretto delle corsie. Quindi, nel caso in cui un’automobilista viaggia sulla corsia centrale o di sinistra, ma senza che ce ne sia una reale necessità e che possono portare a una multa piuttosto salata.

Il comportamento in questione è vietato dal Codice della Strada, ma in genere non veniva mai multata, ma affresco il Tutor è in grado di registrare tutte le infrazioni ed ecco che arriva la multa per chi non rispetta le regole. Rispettare il limite di velocità non è sufficiente, bisogna occupare sempre la corsia destra.