Tassa nascosta sul box, adesso ti chiedono di pagarlo doppio: li stanno mettendo tutti in vendita

Da questo momento in poi anche i box ti costano il doppio. Negli ultimi mesi li stanno mettendo tutti in vendita.

Con la crisi del mercato immobiliare anche i box e il loro prezzo hanno subito un grandissimo cambiamento. I costi sono aumentati in maniera incondizionato e in alcuni casi per molti acquistare o affittare un box sembra diventare sempre più difficile.

Anche le normative sono cambiate in maniera radicale, le agevolazioni fiscali e i vincoli burocratici sono sempre più stringenti, tali da far diventare il box auto una spesa veramente insostenibile.

Insomma, una situazione piuttosto complessa, che rischia di mettere in ginocchio buona parte della famiglie e si spera che nei prossimi anni possa cambiare qualcosa.

Una situazione che si rivela già essere complessa, ma che potrebbe esserlo ancora di più per via di una tassa nascosta, che non può non essere considerata in maniera attenta, nel momento in cui si decide di utilizzare un box, appunto.

Box auto in vendita: cosa sta succedendo?

Fino a non molti anni fa, acquistare un box auto era un investimento che si poteva definire sicuro, perfetto per chi cerca un luogo dove lasciava la propria automobile. Ma le regole a riguardo sono cambiate, proprio come succede su qualsiasi altro argomento e questo potrebbe creare non poche difficoltà. A creare particolare preoccupazione l’impatto fiscale sta colpendo buona parte dei proprietari di garage, quello che sta succedendo è semplice: meno detrazioni a disposizione, ma anche meno vincoli burocratici per accedervi, con i costi di gestione che sono però aumentanti, rendendo molto costoso avere un box auto.

Una combinazione di fattori che sta provocando una vera e propria corsa alla vendita dei box auto, con dei prezzi che in alcuni casi stanno veramente crollando, anche per via di un aumento importante dell’offerta presente sul mercato.

Ecco perché potresti pagarlo il doppio

Una sorpresa inattesa arriva però quando si scopre che alcuni proprietari stanno, in questo momento, pagando il box auto molto più di quello che sarebbe il suo valore. Un fenomeno che si lega all’eliminazione di quelle che sono le detrazioni fiscali e i nuovi vincoli di tipo normativo che si stanno registrando per coloro che sono proprietari di un garage.

Quindi, fino a questo momento chi acquistava un box poteva godere di una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 96 mila euro. Questo sarebbe in grado di dare un risparmio fino a 48 mila euro che viene ripartito in 10 anni, ma di seguito scenderà al 36% e poi al 30% nel 2027. Inoltre l’agevolazione decade completamente nel caso in cui il box viene utilizzato per altri scopi. Una situazione che sta portando i cittadini ad abbandonare l’idea di avere un box, con molti proprietari che li stanno mettendo in vendita.