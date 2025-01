ZTL e strisce blu, con la macchina rossa non pago più nulla | Ho un abbonamento da 4€ al giorno, copre tutto

La macchina rossa ti permette di non pagare più le strisce blu e di passare nella zona ZTL. 4 euro al giorno e copre tutto.

Le zone ZTL le strisce blu sono due degli elementi per cui gli automobilisti collezionano il maggior numero di sanzioni stradali. Proprio per questo motivo tutte le novità che le riguardano, risultano essere veramente molto importanti per chi si metta alla guida quotidianamente.

Per quello che riguarda le zone ZTL esse sono state inserite nel tessuto stradale cittadino, al fine di tutelare parte del patrimonio storico storico e artistico, oltre ad offrire un’aria molto più respirabile a tutti i cittadini. Poche le vetture che possono transitare anche nel caso in cui il varco sia attivo, in genere la possibilità la si offre esclusivamente a auto Euro6, vetture elettriche, ibride, ovvero appositamente dotate di permesso.

Per quello che invece riguarda le strisce blu, esse sono sempre più comuni all’interno delle piccole grandi città, creando non pochi grattacapi a chi deve parcheggiare nelle vicinanze del posto in cui ha bisogno di accedere.

Eppure ci sarebbe una macchina che grazie a un abbonamento, è in grado di evitare qualsiasi pagamento.

Come semplificare la vita degli automobilisti

Quello che negli ultimi anni si cerca di fare è riuscire a semplificare la vita degli automobilisti. Non sono pochi coloro che si mettono al volante in maniera quotidiana, percorrono chilometri e chilometri a bordo della loro vettura e spesso si imbattono in alcuni limiti che possono rendere difficile ciò che apparentemente sembrava essere semplice.

Questo è il motivo per cui si è pensato di mettere a disposizione degli automobilisti, alcuni mezzi che sarebbero in grado di semplificare la loro vita, permettendogli anche di evitare pagamenti extra durante la loro giornata.

Enjoy Car: il servizio in abbonamento perfetto per tutti

Questa è la macchina rossa di cui si parla, e che dovrebbe permettere a tutti gli automobilisti di poter parcheggiare nelle strisce blu e transitare all’interno delle zone ZTL, senza incappare in salatissime multe. Il servizio Enjoy Car, promosso da Eni Plenitude, permette di noleggiare un’automobile con appena quattro euro al giorno e di avere un servizio all inclusive, che semplificherebbe la vita a tutti gli automobilisti.

A seconda dei chilometri che vengono percorsi, è possibile scegliere l’abbonamento su misura per le proprie esigenze. Inoltre incluso nel prezzo si ha anche la polizza assicurativa e il carburante sufficiente a percorrere il chilometraggio desiderato. Un servizio esclusivo, che sta già impazzando in moltissime delle più grandi città come Roma, Milano e Torino.