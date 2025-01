Colore auto, se anche tu ne hai una fatta così hai scelto senza saperlo una macchina più sicura

Ecco il colore auto più sicuro che potresti scegliere per la tua macchina. Se ce l’hai anche tu, hai preso la giusta decisione, senza neanche saperlo.

Quando si decide di acquistare un’auto, sono molteplici le informazioni da reperire, prima di decidere su quale modello ripiegare. Anche perché dopo l’acquisto, si spera di poter utilizzare il veicolo per svariati decenni, in assenza di sinistri e malfunzionamenti importanti.

Quindi bisogna considerare svariati pro e contro prima di acquistare un’auto, sicuramente il primo passo da compiere è quello di cercare un modello che rispecchi le nostre necessità, come per esempio una monovolume, nel caso di famiglia numerosa e così via.

Eppure, oltre a tutte queste necessità, ce n’è una molto importante a cui pochi pensano, parliamo del colore dell’auto. Se tu hai scelto questo colore senza saperlo, sappi che hai una macchina molto sicura.

I tre colori meno sicuri da scegliere per un’auto

Prima di rivelarvi qual è il colore auto più sicuro di tutti, volevamo illustrarvi quali sono i tre colori, considerati i meno affidabili. Questo perché, sono tonalità poco visibili in caso di problematiche varie durante la circolazione e in caso di scarsa visibilità. Ovviamente ognuno di voi è libero di acquistare l’auto che più gli aggrada del colore che preferisce in assoluto, ma per chi volesse visionare i dati emersi dallo studio effettuato da carVertical, proseguite nella lettura.

Secondo tale studio, i tre colori di auto che sono stati maggiormente incidentati nei vari modelli d’auto sono stati: il marrone con il 66,7% di incidenti in più rispetto alle altre auto, seguito dal giallo con il 58,6% e infine al terzo posto troviamo il nero, con il 57,9%.

Il colore che rende l’auto più sicura

Il colore auto a quanto emerso dallo studio tenuto da carVertical, pare essere quindi molto importante, ovviamente non è tutto, in quanto bisognerà tenere conto anche del modello scelto, del marchio, dei vari optional e così via. Ad ogni modo se avete comprato l’auto di questo colore, avete scelto un veicolo molto sicuro senza neanche saperlo.

Dunque, il terzo colore più sicuro di tutti, con il minor numero di incidenti è stato il rosso con il 53,9% di sinistri registrati, seguiti dal grigio con il 49% e infine al primo posto della classifica troviamo il bianco, con una percentuale di 46,3%. Lo studio è stato condotto analizzando le auto acquistate tra agosto 2023 e 2024 in 15 paesi. Sapevate di questo curioso studio e della sua percentuale?