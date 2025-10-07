Wolff su Russell: “Le cose buone richiedono tempo”

Wolff criptico sul rinnovo di George Russell

Toto Wolff ha scelto la via della prudenza nel commentare lo stato delle trattative per il rinnovo contrattuale di George Russell con Mercedes. Pur confermando che i colloqui procedono in modo costruttivo, il team principal ha ammesso che i tempi non saranno brevi: “Le cose buone richiedono tempo”, ha dichiarato con il suo consueto tono misurato.

Russell, attualmente senza un accordo oltre la fine della stagione, resta uno dei punti fermi del progetto Mercedes, ma la firma del nuovo contratto continua a tardare. Secondo Wolff, non si tratta di divergenze profonde, bensì della volontà di entrambe le parti di definire ogni dettaglio nel modo più preciso possibile. “Non è questione dei grandi temi, ma dei dettagli”, ha spiegato il manager austriaco, lasciando intendere che l’intesa di fondo sia già raggiunta.

Il pilota britannico, dal canto suo, ha mantenuto un profilo basso

In più occasioni ha sottolineato come l’obiettivo comune sia quello di trovare un accordo “giusto e reciprocamente vantaggioso”, ribadendo che non vi è alcuna urgenza o tensione interna. Tuttavia, nel paddock si mormora che alcuni punti restino oggetto di discussione, in particolare la durata del contratto e alcune clausole legate agli impegni extra sportivi, come le attività promozionali e i bonus legati ai risultati.

Mercedes, d’altra parte, si trova in una fase cruciale della propria riorganizzazione tecnica e sportiva, e vuole assicurarsi stabilità in vista del nuovo ciclo regolamentare del 2026. Wolff ha più volte espresso apprezzamento per Russell, definendolo “formidabile” e lodandone la crescita, la maturità e la costanza mostrata in pista in una stagione complicata per il team.

Il rallentamento nelle trattative non sembra quindi legato a dubbi sul valore del pilota, quanto piuttosto a una negoziazione strategica, dove ogni dettaglio conta. In un contesto in cui il mercato piloti è in pieno fermento e molti top driver stanno definendo il proprio futuro, Mercedes vuole evitare mosse affrettate.

Per ora, entrambe le parti restano ottimiste. Wolff ha lasciato intendere che il rinnovo arriverà, anche se non ha voluto fissare scadenze precise. Russell, dal canto suo, appare sereno e concentrato sulla pista, consapevole che la sua posizione nel team di Brackley non è in discussione.

L’impressione generale è che si tratti di un’attesa più tattica che problematica: un gioco di equilibrio tra esigenze economiche, visione a lungo termine e desiderio di continuità. In fondo, come ha ricordato Wolff con una punta di ironia, “Le cose buone richiedono tempo” — e per Mercedes e Russell, il tempo sembra ancora dalla loro parte.