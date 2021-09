Wolff: “E’ importante proteggere la nostra proprietà intellettuale”

Wolff ha rivelato che il contratto di Albon con la Williams protegge la proprietà intellettuale della power unit Mercedes

Al termine della stagione 2020, la Red Bull ha scelto di ingaggiare Perez al posto di Albon come compagno di Verstappen nella lotta al mondiale 2021. Tuttavia, il pilota thailandese ha mantenuto i rapporti con la scuderia austriaca diventando collaudatore e pilota di riserva Red Bull e AlphaTauri. Per rientrare in Formula 1 Albon ha dovuto cercare un sedile fuori dal programma giovani del suo team. Ha così firmato un accordo con la Williams, nonostante la squadra sia motorizzata Mercedes.

Le chiacchiere del paddock sostenevano che Toto Wolff non fosse molto contento dell’acquisto della Williams. Tuttavia, il team principal Mercedes ha ammesso di non essersi intromesso in alcun modo nelle trattative. Ai colleghi di Autosport, ha così spiegato: “Abbiamo sempre dato la possibilità alle squadre di scegliere i suoi piloti. Quando ero alla Williams non avrei mai voluto che qualcuno interferisse nella nostra decisione sui piloti. Allo stesso modo non abbiamo diritti contrattuali che avremmo potuto usare, perché non credo sia giusto intromettersi nella decisione della squadra sui piloti”.

2022 ⏳ Just wanted to say a big thanks to everyone for your messages yesterday, the support has been incredible! I’ll see you soon @WilliamsRacing pic.twitter.com/ChvYgUodMg — Alex Albon (@alex_albon) September 9, 2021

WOLFF: “CI SONO DELLE CLAUSOLE DI RISERVATEZZA”

L’unica preoccupazione di Toto Wolff sembra essere stata quella di proteggere la proprietà intellettuale della power unit Mercedes. A tal proposito ha rivelato l’esistenza di specifiche clausole di riservatezza: “Per noi era importante che in questo caso ci fossero delle clausole di riservatezza IP molto rigide e chiare. Su questo siamo sempre stati in grande sintonia con la Williams. Sanno esattamente da dove veniamo e cosa è importante proteggere per noi. Fondamentalmente Albon sarà un pilota Williams per i prossimi 12 mesi e non avrà legami con la Red Bull in quel periodo. E’ un bravo ragazzo e sono felice per lui abbia trovato un sedile. E’ passato dall’AlphaTauri alla Red Bull e infine in Williams. Ora si spera resti lì a lungo”.

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha tenuto a sottolineare che i rapporti con la Williams sono stati semplici. Inoltre, ha specificato che Albon lascerà il programma per il 2022, ma che mantengono un’opzione sul thailandese per la stagione 2023.