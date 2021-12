Wolff: “Abu Dhabi 2021 come Messico 1986”

Toto Wolff è rimasto davvero deluso: il controverso GP di Abu Dhabi non lo dimenticherà presto

È finita la stagione ma non sono finite le polemiche girate attorno al Gran Premio di Abu Dhabi. Gran premio che ha assegnato la vittoria del mondiale a Max Verstappen, grazie ad un sorpasso all’ultimo giro su Hamilton, finito il regime di safety car. Nonostante la sportività del campionissimo britannico, la delusione sia per lui che per Toto Wolff è stata parecchia. Per esprimere la sua sensazione di rabbia ed ingiustizia verso il finale di Abu Dhabi, dalla Formula 1, il team principal Wolff si è lanciato in un paragone calcistico di grande spessore, citando in un’intervista il celeberrimo episodio della “Mano de Dios” di Maradona.

Al quotidiano tedesco Bild, ha affermato Wolff: “Quello che è successo ad Abu Dhabi è all’altezza dell’episodio della “Mano de Dios” dei mondiali di Messico 1986. Non volevamo vincere la Coppa del Mondo in tribunale. Questo perché sarebbe stato strano per la FIA essere l’imputato e il giudice allo stesso tempo. In questo modo, ci liberiamo da una sensazione di impotenza. Ma devo dire che durante l’ultimo giro di domenica non mi sentivo così da quando ero bambino”.

MASI AL BANCO DEGLI IMPUTATI

Prosegue poi l’austriaco: “Una decisione incoerente del direttore di gara Michael Masi ha chiaramente tolto il titolo mondiale a Lewis Hamilton. Io e Hamilton rimaniamo completamente esterrefatti. Il mio cuore e la mia anima continuano a piangere e a bruciare di delusione per questo epilogo di Abu Dhabi”.

“Quando si ignorano i principi fondamentali del nostro sport, della Formula 1 e il cronometro non ha più alcun valore, inizi a chiederti se davvero valga la pena. Se valga la pena tutto il lavoro, il sangue, il sudore e le lacrime che ogni weekend ci mettiamo per raggiungere determinati obiettivi”, ha affermato Wolff per concludere.