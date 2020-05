Williams, Simon Roberts nuovo amministratore delegato

La Formula 1 non conosce sosta, nemmeno in questo periodo di stop forzato, causa Covid-19. Malgrado le fabbriche siano chiuse, i team continuano a lavorare e mettere su le basi per il loro futuro ed in attesa di tornare a correre. Williams annuncia un nuovo ingresso a Grove, ovvero Simon Roberts, che sarà il nuovo amministratore delegato

Continua il duro lavoro della Williams per cercare di migliorare e tornare ad essere protagonista in centro gruppo. Per questo, hanno ingaggiato Simon Roberts, che occuperà il nuovo posto di amministratore delegato della Scuderia britannica, andando a rafforzare il gruppo dirigente della Formula 1, occupandosi dei progetti, del processo di sviluppo, del lavoro in pista, delle operazioni in fabbrica e della pianificazione.

Roberts è una figura conosciuta all’interno del paddock della Formula 1, avendo iniziato a lavorare in questa categoria nel 2003, come direttore delle operazioni e direttore generale della McLaren. Dopo una breve parentesi in Force India, nella stagione 2009, come direttore delle operazioni, l’anno seguente è tornato a Woking per proseguire con il suo lavoro e passando a far parte dell’esecutivo.

Per più di dieci anni consecutivi rimane in McLaren, dove diventerà uno dei pilastri fondamentali del passo in avanti visto nella passata stagione (2019). Ora per lui, comincia una nuova avventura in Williams, dove avrà il compito di aiutare la squadra a lottare per i punti dopo un 2019 pessimo, durante il quale il team di Grove ha ottenuto un solo punto al GP Germania.

The team is delighted to appoint Simon Roberts to the newly established position of Managing Director F1. Full story 👇#WeAreWilliams 💙 — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) May 11, 2020

CLAIRE: “ROBERTS HA MOLTA ESPERIENZA E CONOSCENZA”

Chiaramente non ci aspettiamo risultati concreti già in questa stagione, ed in casa Williams ne sono consapevoli, per questo si sta lavorando per prepararsi al meglio per le prossime stagioni, ovvero il 2021, e soprattutto il 2022, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento.

Claire Williams, nel comunicato ufficiale sull’arrivo di Simon Roberts, ha affermato che il suo lavoro inizierà il 01 di Giugno: “Simon porterà in Williams moltissima esperienza e conoscenza e ne siamo felici di sapere che farà parte del nostro team, che si unirà a noi quando torneremo a lavoro, dopo questo lungo periodo di chiusura forzata. Sarà a capo di un team di grande talento, che si occuperà di progettare e sviluppare la prossima generazione di monoposto di Formula 1”.