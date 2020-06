Webber: “La sfida nel 2020 sarà tra Hamilton e Verstappen”

Max Webber ha dichiarato, nel corso di un’intervista che nella stagione 2020 il titolo sarà una lotta a due tra Lewis Hamilton e Max Verstappen

Hamilton contro Verstappen. Sarà questa la sfida nel Mondiale che si appresta a iniziare in Austria tra due settimane. Ne è sicuro l’ex pilota australiano Mark Webber, che è stato compagno di squadra di Sebastian Vettel all’epoca in cui correva per la Red Bull. “Penso che la battaglia per il titolo sia tra lui (Max Verstappen) e Lewis“, ha dichiarato al programma olandese Ziggo Sport. “A essere onesto non vedo nessun altro in grado di vincere“.

NESSUNA CHANCE DI VITTORIA PER LA FERRARI

Webber ne è sicuro: la Ferrari non sarà tra le scuderie in grado di riuscire a imporsi nel Mondiale di Formula 1 2020. “La Ferrari non ci sarà quest’anno. Non vedo nessun altro che non sia Max Verstappen che potrebbe impensierire Lewis Hamilton“. Nei giorni scorsi lo stesso australiano era sembrato assolutamente certo di un flop da parte del tedesco Vettel anche per questa stagione. “E’ormai logorato dal rapporto con la squadra italiana e non sembra avere la sua età in questo momento. Ha fatto del suo meglio per organizzarsi con la squadra e cercare di vincere un titolo iridato negli ultimi anni, ma non è successo”.

RED BULL COMPETITIVA GIA’ IN AUSTRIA, MA HONDA FONDAMENTALE PER OTTENERE IL TITOLO

La Red Bull sarà competitiva sin dal primo appuntamento sul tracciato di Spielberg, arrivando poi ad avere un set-up eccellente nel doppio appuntamento in programma sul tracciato dell’Hungaroring. Il tutto sarà possibile soltanto se la Honda sarà in grado di mantenere gli accordi e fornire alla scuderia austriaca una power unit in grado di garantirgli competitività e affidabilità. “Ho fiducia negli uomini di Milton Keynes, nella loro aerodinamica e nel modo in cui operano come una squadra“, ha dichiarato Webber che ha corso per la Red Bull per sette stagioni.

L’australiano appare certo: se la Honda sarà in grado di affrontare la Mercedes e reggere la competizione per un’intera stagione, Verstappen avrà numerose chance per trionfare nel Campionato Piloti. “La Mercedes probabilmente ha ancora un po’ più di potenza, e si può permettere di girare con più carico aerodinamico avendo vita più semplice, ma le Red Bull ci sono e possono portare a casa il titolo”

Giuseppe Nigro