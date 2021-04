Webber: “La Formula 1 dovrebbe trovare un nuovo Alonso”

L’australiano ha commentato il ritorno in pista dell’ex portacolori di Minardi, Renault, McLaren e Ferrari

Fernando Alonso è tornato in Formula 1 nel 2021 dopo due anni di assenza. Mark Webber è contento del suo ritorno, anche se crede che la Classe Regina dovrebbe dare la priorità alla ricerca di giovani piloti con caratteristiche simili, in ottica futura. L’australiano ha elogiato il pilota Alpine, per tutti i trionfi ottenuti nella sua lotta contro i due campioni che oggi condividono l’onore di essere quelli che hanno ottenuto il maggior numero di titoli nella storia della Formula 1.

“Ho sentimenti molto contrastanti su Fernando. È uno dei migliori piloti. Quello che ha fatto contro Schumacher, quello che ha fatto contro Hamilton… Ha fatto cose incredibili e la domenica non c’era nessuno migliore”, ha detto l’australiano nel podcast On the Marbles. Nonostante tutto, Webber sostiene che la Formula 1 non dovrebbe rilassarsi e godersi i piloti di talento con una certa età. L’ex pilota della Red Bull ha infatti esortato la Classe Regina a cercare nuove promesse che possano diventare quello che oggi sono i grandi nomi sulla griglia.

ALLA FORMULA 1 SERVE UN GIOVANE FORTE COME L’ALONSO ANNI 2000

“Tuttavia, amo quando i giovani si affermano. Mi piace chiedermi ‘Dov’è il prossimo Max Verstappen? Dov’è il prossimo Charles Leclerc?’ Sono fantastici per lo sport. Fernando è un grande nome. Enorme per la Spagna, grande per il Circus, ma penso che il nostro sport dovrebbe continuare a guardare al futuro e trovare un Alonso come quello che abbiamo trovato 20 anni fa“, ha spiegato l’ex Red Bull.

L’australiano, inoltre, nel suo intervento, ha citato anche Esteban Ocon, compagno di squadra del campione del mondo asturiano. Webber ha sottolineato come sia molto difficile, per il francese, doversi confrontare con un personaggio così ingombrante, capace di consegnare ottime prestazioni anche al volante di una monoposto mediocre.