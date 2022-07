Villeneuve: “Leclerc leader Ferrari? Non direi”

Jacques Villeneuve ha parlato del comportamento di Leclerc e della gestione Ferrari durante GP di Gran Bretagna

Il Gran Premio in terra britannica è stato ricco di colpi di scena: l’incidente in partenza, il sorpasso di Leclerc alla Copse, l’arrembante performance di Perez e di Hamilton. E poi c’è Ferrari. Da un lato c’è la vittoria di Carlos Sainz, dall’altro c’è un Binotto col dito puntato verso Leclerc dopo la gara. A tal proposito, è intervenuto Jacques Villeneuve: secondo lui, Leclerc ha adottato un ruolo che non è suo, comportandosi da leader della Scuderia.

Secondo quanto riportato dal sito web olandese Formule 1, Villeneuve ha dichiarato: “Quello su cui la Ferrari deve lavorare è la comunicazione. Leclerc ha parlato come se fosse già stato dichiarato leader. Il problema è che non lo è, non lo è nemmeno secondo il contratto che ha. Sainz ha ancora una possibilità. Ha conquistato tanti punti, è sempre performante dopo un buon risultato ma sa anche rimontare dopo una giornata no. Prendere una decisione troppo presto mentre due piloti hanno ancora la possibilità di vincere il titolo può costare moltissimo. Serve ragionare come una vera e propria squadra”.

Comunicazione assente in casa Ferrari. E Sainz?

Poi, Villeneuve ha proseguito parlando della comunicazione in casa Ferrari: “Penso, inoltre, che la Ferrari non sarà stata molto contenta del tono di Leclerc in team radio durante la gara. Charles ha chiesto una decisione ed è arrivata: ‘A Sainz è stato detto di alzare il ritmo’. Dovrebbe bastare, dovrebbero interrompere i messaggi radio. Non ha senso continuare a discutere, va tutto in onda e non va bene neanche per la Ferrari. Avrebbero potuto discuterne e parlarne in privato, dopo il Gran Premio”.

“Chissà, forse, se questa vittoria toglierà un po’ di pressione a Sainz. Prenderà la pole o vincerà le gare più spesso ora? Sono molto curioso di sapere se la pressione di lottare per il campionato lo influenzerà. È un ragazzo intelligente e ragionevole, con una buona monoposto. Alcuni soccombono alla pressione o rallentano. Altri si lanciano e sono inarrestabili, come è successo con Verstappen. Chissà cosa succederà con Sainz“, ha detto Villeneuve per concludere.