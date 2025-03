Auto in panne, questi modelli ti costano 8.000€ per una riparazione e ogni 2 anni si rompono | I meccanici diventano ricchi

I meccanici diventano i nuovi nababbi del mondo, alcune auto quando sono in panne ti costringono a riparazioni dal costo di 8.000 euro.

Quando si compie un investimento per l’acquisto della propria macchina, quello che si spera è che le spese non saranno altrettante per quello che riguarda la manutenzione. Certo ricorrere al meccanico di tanto in tanto è inevitabile, non fosse altro per la regolare manutenzione come il tagliando, il cambio pneumatici e freni.

Ma gli esperti di automobilismo ci dicono che ci sono alcuni modelli di automobili che sono meno affidabili di altri, che costringono allo stop presso il proprio meccanico di fiducia almeno una volta ogni due anni.

Tutto sommato non sarebbe nemmeno un lasso di tempo eccessivamente breve, il vero problema è che la spesa da affrontare sarà di circa 8 mila euro. Questo è il motivo per cui conoscere le auto più affidabili è veramente indispensabile, se non si vuole rischiare di spendere un occhio della testa.

Ecco allora cosa risulta dai numeri degli ultimi anni.

Automobili affidabili, conoscerle per non spendere un occhio della testa

Nel corso degli anni sono stati raccolti numerosi dati per quello che riguarda l’affidabilità delle automobili. I dati ufficiali a riguardo sono importanti per ogni singolo automobilista che si appresta all’acquisto di una nuova automobile, anche nel caso in cui ci si affidi al mercato di seconda mano. Ci sono automobili che notoriamente non sono affatto efficienti come si spera e si rischia che poco dopo l’acquisto si finisca dal meccanico e senza automobile.

Forse qualcuno potrebbe pensare che l’avanzare della tecnologia le automobili potrebbero diventare più affidabili, invece sembra che i dati a riguardo siano in grado di smentirci immediatamente a tal punto che le notizie non sono certo incoraggianti. Aver presente i dati a riguardo si rivela essere molto importante.

Ecco cosa ci dicono i dati

I dati ci dicono che purtroppo le nostre care automobili elettriche, che al momento non sono particolarmente apprezzate dagli automobilisti e il motivo è molto semplice, nonostante il loro non essere inquinanti, purtroppo sembrano anche essere poco affidabili. Il motivo? Purtroppo ancora molta strada c’è da fare.

Ad oggi il costo delle riparazioni delle automobili elettriche è molto elevato per via dei prezzi dei pezzi di ricambio, ma anche per un costo della manodopera. Occorre personale specializzato per intervenire su tale tipo di automobile, che sia dotato di specifici patentini. Inoltre in alcuni casi quando si interviene su specifici elementi della vettura, ci si trova a dover calibrare alcuni sensori, altra spesa importante.