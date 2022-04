Vettel: “Non ho ancora scelto il mio futuro”

Vettel non ha ancora scelto cosa farà l’anno prossimo e non vuole mettere pressione sul suo futuro

Con la fine della stagione 2022 sono numerosi i piloti che si trovano in scadenza di contratto. Tra questi c’è anche Sebastian Vettel che, anno dopo anno, si avvicina al momento del ritiro. Da quando ha lasciato la Ferrari per unirsi all’Aston Martin il pilota tedesco ha sempre firmato contratti a breve durata per poter decidere cosa fare del proprio futuro in base allo sviluppo del team.

Recentamente Vettel ha ammesso di non avere chiaro cosa farà alla fine dell’anno e che non vuole mettere pressione sul suo futuro. La sua contonuità nel mondo della Formula 1 dipenderà da come andrà la monoposto quest’anno e da quali saranno le prospettive di sviluppo per la prossima stagione.

Al quotidiano tedesco Bild, ha così spiegato: “Sono ancora attivo. Il mio contratto scade alla fine all’anno e io non ho ancora preso nessuna decisione. Dipende da quanto è forte la vettura, da come evolverà la squadra e da come andranno le gare. Non ho bisogno di mentire, ci penso spesso al mio futuro. La verità è che ho molte idee, parlo con molte persone ed è facile emozionarsi. Ma non farò pressioni su me stesso per cercare la gara perfetta domani. Non voglio aumentare le aspettative di trovare qualcosa che sia perfetto”.

A great drive from #SV5 today. He delivered our fastest lap of the race on lap 47. 👊 #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/Fi3HM6cCbW — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) April 24, 2022

VETTEL: NON SOLO PILOTA DI FORMULA 1, MA MOLTO ALTRO

Sin dal suo debutto in Formula 1, Vettel ha mostrato di avere talento e le capacità per entrare nell’Olimpo dei grandi Campioni. Ha dedicato la maggior parte della sua vita alle corse riuscendo a coronare alcuni dei sogni che da bambino custodiva nel cassetto.

E’ considerato uno tra i migliori piloti di Formula 1, ma è anche molto altro. La sua curiosità lo ha portato a guardarsi intorno e a coltivare numerose passioni, anche lontane dei motori. Negli ultimi anni, il pilota tedesco ha mostrato di essere molto attivo e interessato alla difesa dei diritti umani e al tema della sostenibilità. Potrebbe essere questo il suo futuro?



Vettel ha assicurato di avere numerose opzioni tra cui scegliere per il proprio futuro, ma vuole rifletterci con calma perchè sa che si tratta di una decisione importante. “Ho trovato qualcosa in Formula 1 in cui sono bravo, qualcosa per cui posso competere con i migliori al mondo. Per quello che verrà dopo ci vorrà del tempo“, ha concluso.