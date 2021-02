Vettel ha messo in vendita cinque Ferrari stradali

Il tedesco ha decido di liquidare la collezione creata grazie ai premi in denaro arrivati dalle tante vittorie nel Circus

Sebastian Vettel ha deciso di liberare spazio nel suo garage per affrontare con meno pensieri il nuovo percorso in Aston Martin. Il pilota ex Ferrari ha deciso di vendere otto supercar della sua collezione stanziata in Svizzera. Ironia della sorte, le vetture di Maranello son ben cinque. Tutte le vetture possono essere acquistate tramite il rinomato portale di vendita Tom Hartley Jnr.

Tra le auto in vendita, si annovera una Ferrari LaFerrari da 963 cavalli, con poco più di 400 chilometri percorsi. Rifinita in Rosso Corsa, dispone di interni neri e un poggiatesta con il logo di Vettel. Sono state prodotte solamente 500 unità, vendute al prezzo di 1,3 milioni di euro. Data la sua esclusività, è facile pensare che il prezzo lieviterà nelle successive aste.

Vettel ha messo in vendita anche una Ferrari Enzo, con solamente 1.700 chilometri all’attivo, da 660 cavalli, con un motore V12 da 6,0 litri in grado di raggiungere una velocità massima di 320 chilometri orari. La F50 del 1996 messa in vendita è la Ferrari con le caratteristiche più simili a una monoposto di Formula 1. Il suo motore V12 da 4,7 litri è stato sviluppato da un’unità utilizzata in una vettura della Classe Regina del 1990. 520 cavalli, telaio monoscocca in fibra di carbonio, possiede una velocità massima di 320 chilometri all’ora.

La Ferrari F12tdf del 2016, invece, è l’auto più recente tra quelle messe in vendita dal tedesco. Unica di colore giallo, vanta 769 cavalli, sedili da corsa in fibra di carbonio con il logo personalizzato sul poggiatesta. L’ultimo gioiellino di Maranello messo in vendita è una 458 Speciale del 2015, di colore nero. Spinta da un motore V8 da 4,5 litri, vanta 605 cavalli.

NON SOLO FERRARI TRA LE AUTO MESSE IN VENDITA DA VETTEL

Il quattro volte campione del mondo ha messo in vendita anche la sua SL65 AMG Black Series 2009 da 670 cavalli, auto che un tempo era la Mercedes-Benz più potente su strada. Il tedesco l’ha ottenuta in regalo dopo aver vinto la prima edizione del Gran Premio di Abu Dhabi. Chiudono la lista una Mercedes SLS AMG del 2010, utilizzata come safety car di Formula 1 tra il 2010 e il 2012, che disponde di un V8 da 6,2 litri e una BMW Z8 Roadster del 2002, auto che non può mancare nel garage di un fan della saga di James Bond.