Vettel e quel messaggio per il rispetto dell’ambiente

Il campione del mondo ha lanciato un importante messaggio per sensibilizzare sulla protezione dell’ambiente

Avete mai immaginato come può presentarsi un pilota una volta tolti casco e tuta? Siamo abituati a vederli entrare e uscire dal paddock come se niente fosse, ma raramente abbiamo un assaggio di una sorta di normalità delle loro vite. Ebbene, Sebastian Vettel ci ha regalato un bellissimo momento dopo la fine del GP di Gran Bretagna, lanciando un messaggio a favore dell’ambiente.

Il pilota della Aston Martin, infatti, si è trattenuto sugli spalti, che questo weekend hanno accolto un totale di 356mila spettatori. Il motivo? Ripulire le tribune dall’immondizia e dalla sporcizia lasciati dai tanti tifosi. Guanti e sacco alla mano, Vettel ha lanciato un forte messaggio, sottolineando come la corsa all’ambiente non debba mai passare in secondo piano. Una tematica importante, che fa sì che la gara di Silverstone si sia fatta portatrice di grandi messaggi nel corso del weekend, che vanno ben oltre l’azione in pista.

IN GARA PER IL PIANETA

In questo modo la Aston Martin ha descritto l’importante gesto compiuto da Vettel, che si è fatto portatore con una piccola azione di una tematica come quella dell’ambiente, che da anni (e probabilmente ancora per molto tempo) occupa le discussioni mondiali. “Domenica sera a Silverstone“, si legge nel post pubblicato dal team. “Il Gran Premio di Gran Bretagna è terminato. Ma per Seb la gara per il pianeta non si ferma mai“.

Sunday evening at Silverstone. The #BritishGP weekend is over. But for Seb, the race for the planet never ends. 💚 pic.twitter.com/XLHfDQYqL2 — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 19, 2021

Quanto messo in pratica dal campione del mondo ha sollecitato la sorpresa di molti e le immagini di un Vettel diverso dal solito sono rimbalzate su tutti i social, riscontrando molto entusiasmo e apprezzamento. L’account ufficiale della Formula 1 ha anche messo online un video in cui si vede il campione all’opera. Il suo gesto viene accolto con applausi e urla di incitamento dallo staff ancora presente sul circuito.

After a tough race, Sebastian Vettel stayed behind with a group of fans to help the clear-up at Silverstone ❤️pic.twitter.com/16EIzzHVAL — Formula 1 (@F1) July 19, 2021

“Penso sia importante per tutti noi rispettare l’ambiente“, ha dichiarato Vettel. “E non contare solo su altre persone per far ripulire quello che lasciamo indietro. Dobbiamo iniziare da qualche parte e ognuno di noi può fare la differenza a partire da adesso“.