Verstappen: titolo in discussione per la seconda volta?

La FIA rimanda la decisione sui budget cap al prossimo lunedì. Problemi in vista per Verstappen e il suo titolo?

Max Verstappen è prossimo a vincere il suo secondo titolo nel Campionato Mondiale, al Gran Premio del Giappone di questo fine settimana, ma l’incombente revisione dei rapporti sui limiti di spesa della FIA potrebbe oscurare quella che potrebbe essere una domenica trionfante per il pilota della Red Bull. Il rilascio dei risultati delle conclusioni della FIA era previsto per mercoledì, ma una dichiarazione dell’organo di controllo ha confermato che lunedì 10 ottobre sarà il loro nuovo obiettivo, citando una “procedura lunga e complessa” in corso sulle finanze della squadra. Si sono sforzati di sottolineare che “ci sono state speculazioni e congetture significative e infondate” sui livelli di spesa, con le voci di Red Bull e Aston Martin che avrebbero potuto spendere troppo nel 2021.

Numerosi rapporti hanno ritenuto che eventuali violazioni siano probabilmente minori, con Ted Kravitz di Sky Sports che ha suggerito che il “doppio gioco” nel paddock potrebbe aver ostacolato qualsiasi possibile violazione delle regole, con suggerimenti da allora “annacquati” sulle due squadre. Entrambe le squadre hanno negato di aver speso più dei $ 145 milioni consentiti nel 2021. Tuttavia, lo spettro dei risultati di lunedì incomberà sullo sfondo di Suzuka, che piaccia o no al paddock, in parte perché questa è la prima volta che un rapporto del genere viene pubblicato. Ciò non dovrebbe sminuire il fatto che il campione in carica, la cui corona del 2021 è arrivata nelle circostanze più drammatiche dell’anno scorso, potrebbe concludere il titolo di quest’anno con quattro gare di anticipo.

Verstappen campione a tavolino o ancora tutto da decidere?

L’equazione è semplice. Se dovesse ottenere una sesta vittoria in sette gare e Charles Leclerc non finisse secondo, Verstappen sarà incoronato Campione del Mondo. Ma nel caso in cui entrino in gioco altri fattori, abbiamo messo insieme una guida pratica per ogni scenario in cui il pilota della Red Bull può conquistare il titolo. Indipendentemente dal resto del gruppo, tutti gli occhi saranno puntati su Verstappen mentre cerca di completare la sua ricerca per un secondo Campionato del Mondo di fronte a un fervente pubblico giapponese, mentre Suzuka torna in calendario dopo tre anni di attesa.

Con il logo Honda destinato a riapparire sulle vetture Red Bull e AlphaTauri per il resto della stagione, Verstappen che conclude il Campionato del Mondo potrebbe essere un incontro appropriato per gli ex partner poiché mantengono la loro relazione mentre passano alle operazioni Red Bull Powertrains, salvo imprevisti che potrebbero scaturire dal rapporto di lunedì.