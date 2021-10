Verstappen: “Il rapporto con Hamilton? Proviamo a rispettarci”

Difficilmente vedremo Lewis e Max a cena insieme, ma questo non significa che i due non vadano tutto sommato d’accordo

Mancano cinque Gran Premi al termine della stagione 2021, e l’incertezza regna ancora sovrana. Il vantaggio di Max Verstappen nei confronti di Lewis Hamilton ammonta ad appena dodici punti. Il duello fra i due va avanti da inizio anno, e, come ben sappiamo, non sono mancati i momenti di tensione. Le collisioni di Silverstone e Monza rappresentano gli episodi più eclatanti di una lunga striscia di confronti ruota a ruota. Il pilota olandese della Red Bull ha analizzato la situazione, specificando che il rapporto con Hamilton non è teso come si potrebbe pensare.

MAX CHIARISCE LA SUA POSIZIONE

“Il rapporto con Lewis è buono“, afferma Verstappen. “Voglio dire, siamo atleti professionisti e ci comportiamo come tali. Non penso che andremo a cena insieme, ma va bene così. È lo spirito competitivo che ci anima e in gara cerchiamo sempre di batterci l’un l’altro, ma al tempo stesso, fuori dalla pista, proviamo a rispettarci. Abbiamo vissuto alcuni momenti complicati nel corso della stagione“, prosegue Max, “ma complessivamente direi che sin qui è andata bene“.

In seguito ai due episodi controversi sopra menzionati, gli sguardi della stampa si sono concentrati sui due pretendenti al trono mondiale con attenzione quasi morbosa. Verstappen cerca di lasciarsi scivolare addosso ogni forma di brusio e chiacchiericcio. “All’interno del mondo della Formula 1 mi tengo informato su ciò che mi è utile nel contesto del lavoro col mio team, e tanto mi basta. Non nutro alcuna forma di interesse per tutte le altre storie che girano nel Circus“.

“Non vado a cercarle, non voglio vederle comparire nella mia home page. Quando sono a casa, scelgo di passare il tempo libero con la mia famiglia e i miei amici. Se mi connetto a un social, tutto voglio vedere meno che macchine da corsa. Queste storie non avranno alcuna conseguenza diretta su come mi comporterò nel weekend di gara, in pista, o sulle mie prestazioni. Dunque, dal mio punto di vista, prestarci attenzione sarebbe soltanto una perdita di tempo“, conclude il pilota della Red Bull.

Alessandro Bargiacchi