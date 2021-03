Verstappen: “Ieri ho avuto sensazioni positive dalla RB16B”

Max Verstappen si dichiara molto soddisfatto dei suoi giri: sensazioni positive nel guidare la monoposto e buon equilibrio

Il primo giorno di test in Bahrain si è concluso con proprio il giovane Max Verstappen in testa alla classifica. Buona prestazione per l’olandese, nonostante le condizioni complicate, con tanta sabbia e molto vento in pista. Al canale televisivo olandese Ziggo Sport, Verstappen parla delle sue impressioni: monoposto equilibrata, tanti giri fatti e sensazioni alla guida davvero molto positive per lui.

Parlando dei giri in pista, afferma Verstappen: “Se hai una giornata come oggi, giornata in cui si possono fare così tanti giri, è quello che vuoi sempre avere. Soprattutto su una pista come questa in Bahrain, dove è sempre molto difficile gestire le gomme. Ed in particolare con le condizioni di oggi, faceva molto caldo e c’era molto vento. Quindi fare così tanti giri è stato molto positivo”.

“Ripeto, l’obiettivo è sempre quello di fare davvero molti giri. Di solito non si riesce a raggiungere tale cifra di giri a causa di vari piccoli problemi o altri intoppi. Ma durante la giornata di ieri non abbiamo avuto affatto problemi, e sono contento di averne completati ben 139”, procede l’olandese.

BUONE SENSAZIONI E GRANDE EQUILIBRIO

Verstappen, poi, parla delle sue prime impressioni a bordo della RB16B: “La sensazione a bordo della RB16B dopo il primo paio di run è stata molto positiva. Avevo davvero un buon equilibrio con la monoposto ed è stato semplicemente bello guidare. È stato molto, come si dice, prevedibile!”.

“Da parte nostra abbiamo avuto una buona giornata, come squadra siamo andati molto bene. Abbiamo guidato molto, non abbiamo avuto problemi e la macchina si sente bene. Ed è solo un buon inizio per noi, il che rende le cose piuttosto piacevoli per i prossimi due giorni di test”, afferma Verstappen per concludere.