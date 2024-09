Un meccanico svela agli automobilisti il trucchetto per sgamare i farabutti delle schilometrate

Hai paura che ti rifilano un’auto schilometrata? Sappi che un meccanico ti svela il trucco di come fare a scoprire il furbetto.

Considerando il rialzo dei prezzi delle automobili, sono veramente tantissimi gli automobilisti che hanno deciso di ripiegare sul mercato di seconda mano. Se in precedenza erano in tanti a fuggire dalle auto usate, per poterne acquistare delle nuove, attualmente, complice anche l’arrivo delle automobili elettriche, il second hand è stato rivalutato.

Acquistare una macchina usata, permette di risparmiare un notevole importo. Inoltre, considerando la crisi del mercato in generale, sono molti coloro che di vendere la propria vettura a un prezzo veramente molto basso, pur di riuscire ad accedere a una macchina nuova.

Secondo le stime ufficiali del 50% delle automobili vendute nel 2023 erano di seconda mano. Proprio l’impennata di questo settore del mercato, ha fatto in modo che si dedicasse sempre una maggiore attenzione nei confronti delle possibili truffe che coinvolgono gli acquirenti di automobili. Come ben sappiamo, i furbetti sono all’ordine del giorno e troppo spesso per poter aumentare il valore della vettura, si finisce per manomettere l’auto in vendita.

Spesso scoprire manomissioni non è semplice, soprattutto se si è molto inesperti. Ma un meccanico ci sveglierebbe come è possibile verificare che un’automobile abbia realmente i chilometri che indica.

Osservare l’auto è il primo passo per evitare spiacevoli sorprese

Se ti propongono in vendita un’automobile piuttosto recente, ha un prezzo veramente irrisorio, ma è contachilometri che indica un quantitativo di strada percorso piuttosto basso, probabilmente c’è qualcosa che non fa. Con molta probabilità all’automobile è stata manomessa, ma ce ne possiamo accorgere anche in altri modi.

Per scoprire se la vettura ha realmente i chilometri che segna, è possibile osservarla di specifici dettagli. Sono indicativi i sedili, il loro stato di usura. Se il sedile del guidatore è particolarmente rovinato probabilmente a bordo della sua vettura a percorso moltissimo strada. Inoltre, si consiglia anche di controllare la verniciatur e il suo essere uniforme, se essa presenta delle irregolarità, probabilmente sono avvenuti degli incidenti, ovvero è stato in indispensabile l’intervento di un carrozziere per ridare all’auto un aspetto seminuovo.

Cosa ci spiega il meccanico

Un esperto di motori invece ci indica come il su alcuni veicoli in particolare quelli del gruppo Fiat prodotti tra il 2007 e il 2014 se contachilometri lampeggia probabilmente c’è un problema di allineamento. Questo vuol dire sostanzialmente che con ogni probabilità c’è stato un intervento manuale per andare ad abbassare il numero dei chilometri percorsi.

Ma sempre secondo l’esperto, tale lampeggio del contachilometri non riguarda solo le automobili italiane, infatti si tratterebbe di un metodo comune utilizzato dalle case automobilistiche per le evitare che si cada nella classica truffa del contachilometri.