UFFICIALE, torna l’obbligo del DUC: la Polizia sta facendo strage di multe | Se lo sono dimenticato tutti

Il DUC è un documento obbligatorio per la circolazione su strada. È quindi importante richiederlo al più presto per evitare di incorrere in sanzioni

Dopo un periodo di transizione, il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DUC) è tornato ad essere obbligatorio per tutti i veicoli immatricolati dal 1° ottobre 2021. La Polizia Stradale, di conseguenza, ha intensificato i controlli e le sanzioni per chi non è in regola.

Il DUC è un documento digitale che sostituisce il libretto di circolazione e il certificato di proprietà. Contiene tutte le informazioni relative al veicolo (dati tecnici, proprietario, situazione giuridica) e viene rilasciato automaticamente al momento dell’immatricolazione, del passaggio di proprietà o di un aggiornamento della carta di circolazione.

L’obiettivo principale del DUC è semplificare le procedure amministrative e ridurre i costi per i cittadini. Unendo in un unico documento le informazioni relative al veicolo, si evita di dover richiedere e conservare due documenti separati.

Chiunque venga trovato alla guida di un veicolo immatricolato dopo il 1° ottobre 2021 senza il DUC, è soggetto a una multa che può variare da 42 a 169 euro. Inoltre, il veicolo può essere sottoposto a fermo amministrativo fino a quando non viene regolarizzata la situazione.

La “strage di multe”

La Polizia sta facendo multe perché molti automobilisti non hanno ancora provveduto a richiedere il DUC. Alcuni lo hanno dimenticato, altri non ne erano a conoscenza, altri ancora pensano che non sia necessario. Negli ultimi mesi, si è assistito a un aumento delle multe elevate dalla Polizia Stradale per mancata esibizione del DUC.

Questo ha generato un certo allarmismo tra gli automobilisti, che si sono sentiti “vittime” di una sorta di “strage di multe”. Per evitare di incorrere in sanzioni, è importante assicurarsi di avere sempre con sé il DUC in formato digitale o cartaceo. In caso di controllo, è sufficiente esibire il documento alle forze dell’ordine.

Come richiedere il DUC

Per evitare di incorrere in sanzioni, è necessario assicurarsi di avere a bordo del veicolo il DUC in corso di validità. In caso di smarrimento o deterioramento del documento, è possibile richiederne un duplicato presso gli uffici della Motorizzazione Civile. Il DUC è obbligatorio per tutti i veicoli a motore, compresi i motocicli.

Il DUC può essere richiesto presso gli uffici della Motorizzazione Civile o presso le agenzie di pratiche auto. È necessario presentare la carta d’identità, il codice fiscale e il libretto di circolazione del veicolo. Il costo per il rilascio del DUC è di 10,20 euro.