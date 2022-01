Ufficiale: Singapore rinnovo fino al 2028

L’ufficialità è arrivata poche ore fa: il circuito di Singapore firma il rinnovo per altri sei anni e dopo l’assenza di due anni torna nel 2022 ad ottobre

La Formula 1 ha finalmente annunciato il rinnovo del circuito di Singapore fino al 2028, anno in cui compirà vent’anni nei calendari di questo sport. Marina Bay tornerà nel calendario quest’anno dopo due stagioni di assenza a causa del covid-19 e rimarrà minimo fino al 2028. In questo modo, la categoria regina si assicura la presenza di quella che fu la prima corsa notturna nella storia della Formula 1.

Ecco quindi le parole di Stefano Domenicali riguardo la notizia: “Sono felice che la Formula 1 continui a correre a Singapore per altri sette anni. Il circuito di Marina Bay ha celebrato la prima gara notturna della storia della Formula 1 nel 2008 e Singapore ha continuato a emozionare appassionati, squadre e piloti da allora“. E continua Domenicali: “Singapore ha un posto speciale nel calendario della Formula 1 e questa estensione fa parte del nostro impegno a lungo termine affinché lo sport continui a crescere in Asia”.

ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ

Il rinnovo del circuito di Singapore fino al 2028 porta con sè ulteriori novità soprattutto per quanto riguarda il discorso sulla sostenibilità. E’ risaputo ormai che la Formula 1 sta cercando di convertirsi ulteriormente ad una svolta più green, sia attraverso la scelta della vettura ma anche riguardo alcuni circuiti. Questo è il caso secondo le parole di Domenicali: “I piani in atto per ridurre l’impronta di carbonio dell’evento sono impressionanti e sono in linea con i nostri piani di essere neutri nell’uso di carbonio per il 2023. Non vedo l’ora di seguire il nostro successo nel rapporto con il GP di Singapore e con la giunta del turismo di Singapore quando la F1 torna in questa città così incredibile”.

Inoltre, l’organizzazione dell’evento conferma che continuerà con il suo tradizionale orario notturno, celebre appunto per questa caratteristica. ” Siamo lieti che la corsa notturna continui per altri sette anni”, ha sottolineato il presidente del GP di Singapore, Ong Beng Seng.