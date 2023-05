Brundle deluso da un’Alpine remissiva

Nel GP Monaco, Alpine ed Esteban Ocon sono tornati sul podio. Un terzo posto che vale come una vittoria, necessario per dare un’iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione. Eppure la strategia non è piaciuta a Martin Brundle

Quello del GP Monaco è un appuntamento particolare. Anche se il pilota francese e l’Alpine hanno disputato un weekend pulito e senza errori, la gestione della corsa da parte della scuderia transalpina ha fatto storcere il naso a Martin Brundle.

Il podio ottenuto da Ocon è arrivato anche grazie all’ottimo quarto posto ottenuto nelle qualifiche a Monaco. Un risultato che mancava all’Alpine dal GP del Qatar 2021 e arrivato in una stagione difficile per la scuderia francese, che sta soffrendo parecchio il pesante salto di qualità di Aston Martin.

Strategia cauta pensando al podio

L’ex pilota di Formula 1, nonostante l’arrivo a podio, non ha nascosto di essere rimasto deluso dal comportamento di Alpine, rea di essere stata troppo cauta a livello strategico. Sebbene Ocon al 32esimo giro, in occasione della sua ultima sosta, avesse ancora un set di gomme nuove da usare, il distacco da Alonso e Max Verstappen era troppo per pensare di mettere in difficoltà il duo di testa.

“La decisione di Alpine di puntare al terzo posto per conservare gli pneumatici ha trasformato il GP Monaco in una corsa a due – ha raccontato Brundle nella sua rubrica Sky Sports – Quando Ocon si è fermato al 32esimo giro per la sua sosta, le sue gomme erano ancora in forma ma aveva talmente tanto distacco da Verstappen e Alonso che difficilmente avrebbe potuto approfittarne nel caso avessero commesso degli errori in pista“.

Un terzo posto che vale una vittoria

È plausibile capire la scelta di Alpine. La scuderia francese nel 2023 ha raccolto molto meno di quanto abbia seminato e un terzo posto su una pista come quella di Monaco è una boccata d’aria fresca. Anche per Esteban Ocon che non ha commesso errori nonostante la pressione messa da Carlos Sainz prima e Lewis Hamilton poi.

“Tornare sul podio è stato davvero bello, è un risultato che ci ripaga del grande lavoro – ha raccontato a caldo Ocon a termine del GP Monaco – Abbiamo girato in maniera perfetta per tutto il fine settimana e questo terzo posto deve servire come motivazione per continuare a progredire e a insistere sugli aggiornamenti durante questa stagione“, ha concluso.