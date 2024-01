UFFICIALE: Il GP di Spagna si terrà a Madrid dal 2026

La Formula 1 ha ufficializzato che il GP di Spagna si terrà a Madrid dal 2026 al 2035

Da Catalogna verso la Capitale . I canali ufficiali della Massima Categoria hanno appena ufficializzato che il GP di Spagna si terrà a Madrid dal 2026 al 2035 a seguito di un accordo con IFEMA MADRID per portare un circuito completamente nuovo nella capitale spagnola, incorporando sia tratti stradali che non stradali.

Costruito attorno al centro espositivo IFEMA, il circuito è di 5,47 km, sarà caratterizzato da 20 curve, con un tempo sul giro di qualifica previsto di 1 minuto e 32 secondi. Si prevede che avrà la capacità di ospitare più di 110.000 fan al giorno tra tribune, ingresso generale e ospitalità VIP, mentre ci sono piani per aumentare la capacità del circuito fino a 140.000 al giorno, rendendo Madrid uno dei circuiti più importanti al mondo.

Un circuito strategico

I tifosi potranno arrivare al circuito senza troppa fatica. Situato a cinque minuti dall’aeroporto Adolfo Suarez di Madrid-Barajas, il Gran Premio di Spagna diventerà una delle gare più accessibili presenti nel calendario, con il circuito a breve distanza prendendo la metropolitana, il treno e linee urbane. Si stima, infatti, che il 90% dei tifosi potrà raggiungere il paddock con i mezzi pubblici, mentre coloro che alloggeranno in alloggi locali si troveranno a pochi passi dalla sede.

Inoltre, ci sarà anche un impegno con le imprese e le scuole locali per garantire che l’intera comunità tragga vantaggio dall’evento, che secondo le previsioni genererà 450 milioni di euro all’anno per l’economia della città.

Le parole di Domenicali e di Ben Sulayem

“Madrid è una città incredibile con uno straordinario patrimonio sportivo e culturale, e l’annuncio di oggi dà inizio a un nuovo entusiasmante capitolo per la F1 in Spagna”, ha affermato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1. “Vorrei ringraziare il team di IFEMA MADRID, il governo regionale di Madrid e il sindaco della città per aver messo insieme una proposta fantastica. Incarna davvero la visione della Formula 1 di creare uno spettacolo di sport e intrattenimento di più giorni che offra il massimo valore ai fan e abbracci innovazione e sostenibilità”.

Il Presidente FIA Ben Sulayem, si è detto soddisfatto sulla sostenibilità che possiederà il circuito, in linea con le idee dei vertici Formula 1 e Federazione: “Mentre ci muoviamo verso l’introduzione dei regolamenti FIA 2026 di Formula 1, che sono stati inquadrati con l’obiettivo Net Zero carbon entro il 2030, è piacevole vedere che gli organizzatori locali hanno posto una forte attenzione alla sostenibilità ambientale nei loro piani per la Formula 1″

GP di Spagna sinonimo di sostenibilità e di unicità

“Il nostro sogno di ospitare un grande evento di Formula 1 attorno a IFEMA MADRID si è avverato”, ha affermato Jose Vicente de los Mozos, Presidente del Comitato Esecutivo -“Siamo entusiasti di annunciare il ritorno a Madrid dopo più di quattro decenni. Abbiamo l’ambizione di organizzare un Gran Premio che diventerà un riferimento nel calendario mondiale della F1, specificatamente concettualizzato e progettato per offrire un’esperienza distintiva e unica sia per i fan che per i team che partecipano alla competizione.

“Con questo, Madrid vuole immergersi profondamente nello sviluppo di un nuovo concetto che unisce sport e intrattenimento, offrendo allo stesso tempo un evento memorabile” ha concluso .