Hamilton: “Correre costa troppo ormai”

Lewis Hamilton lancia l’allarme: “Il motorsport sta diventando troppo costoso”

Il sette volte campione del mondo chiede interventi concreti per evitare che il talento venga escluso dal sistema. Secondo Hamilton correre non dovrebbe essere uno sport per soli ricchi.

Lewis Hamilton ha acceso i riflettori su uno dei temi più delicati del motorsport moderno: il costo sempre più elevato per entrare e costruire una carriera nelle categorie giovanili. Secondo il pilota britannico, il rischio è evidente: il talento non basta più se alle spalle non esiste una forte disponibilità economica.

Il pilota Ferrari ha definito la situazione “ridicola” e ha invitato l’intero sistema – federazioni, team e promotori – ad agire per rendere il percorso verso il professionismo più accessibile.

Un percorso sempre più selettivo dal punto di vista economico

Negli ultimi anni il motorsport ha registrato una crescita globale importante, ma questo sviluppo ha avuto anche un effetto collaterale: l’aumento dei costi nelle categorie formative.

Karting, Formula 4 e campionati propedeutici richiedono investimenti che per molte famiglie risultano proibitivi e correre diventa quindi impossibile; Hamilton teme che questa dinamica stia restringendo il bacino di futuri piloti, favorendo chi dispone di risorse economiche rispetto a chi possiede soltanto velocità e capacità.

Il britannico conosce bene il tema. La sua carriera è iniziata grazie al sostegno familiare e al supporto ricevuto nelle prime fasi del percorso agonistico. Per questo oggi ritiene che il problema non possa più essere ignorato.

Più opportunità e meno barriere

Hamilton non si limita alla denuncia. Il messaggio punta soprattutto alla costruzione di nuove opportunità: programmi di accesso, riduzione dei costi nelle categorie minori e percorsi alternativi per individuare nuovi talenti.

Negli ultimi anni il sim racing e le competizioni virtuali hanno iniziato ad aprire nuove strade verso il motorsport reale, ma per il campione inglese non rappresentano ancora una soluzione completa.

L’obiettivo, secondo la sua visione, resta quello di riportare il talento al centro del sistema.

Una sfida che riguarda il futuro della Formula 1

La crescita della Formula 1 ha trasformato il campionato in un fenomeno globale, ma Hamilton avverte che il successo commerciale non deve creare nuove barriere all’ingresso.

Il rischio, sostiene, è quello di perdere una generazione di piloti potenzialmente straordinari prima ancora che abbiano la possibilità di mettersi in mostra.

Per Hamilton il futuro della F1 non dipende solo dalla tecnologia o dallo spettacolo in pista: dipende anche dalla capacità del motorsport di restare aperto a tutti.